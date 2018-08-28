Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93009
ALTIN
243.061
DOLAR
6.2272
STERLİN
8.0265
EURO
7.2842

İdmanyurdu’nda hedef 3. lig

Malatya 1. Amatör Liginde mücadele eden Malatya İdmanyurdu’nda hedef ligi şampiyon olarak bitirip bir üst lige çıkmak. 3. Lig hedefiyle birçok yeni oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda ilk hedef BAL Ligi ardından ise 3. Lig. Teknik ekip değişikliğiyle yeni sezona hazırlanan Malatya İdmanyurdu, takımın başına Malatya amatör sporunun tecrübeli ismi Hakan Aydemir ile geçen sezon İnönü Üniversitesispor’u çalıştıran yardımcı hoca Ahmet Menevşeoğlu’nu getirdi. 13 futbolcusuyla tekrar anlaşıp, dış transferde ise 7 futbolcuyu kadrosuna katan Malatya İdmanyurdu şimdiden ligin en büyük şampiyon adayı olarak gösteriliyor.

İdmanyurdu’nda hedef 3. lig

Malatya 1. Amatör Liginde mücadele eden Malatya İdmanyurdu’nda hedef ligi şampiyon olarak bitirip bir üst lige çıkmak. 3. Lig hedefiyle birçok yeni oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli takımda ilk hedef BAL Ligi ardından ise 3. Lig. Teknik ekip değişikliğiyle yeni sezona hazırlanan Malatya İdmanyurdu, takımın başına Malatya amatör sporunun tecrübeli ismi Hakan Aydemir ile geçen sezon İnönü Üniversitesispor’u çalıştıran yardımcı hoca Ahmet Menevşeoğlu’nu getirdi. 13 futbolcusuyla tekrar anlaşıp, dış transferde ise 7 futbolcuyu kadrosuna katan Malatya İdmanyurdu şimdiden ligin en büyük şampiyon adayı olarak gösteriliyor.

28 Ağustos 2018 Salı 13:22
İdmanyurdu’nda hedef 3. lig

“BİR ÜST LİGE ÇIKACAĞIMA İNANIYORUZ”

Malatya İdmanyurdu Kulübü Başkanı Mehmet Gündüz, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek “Bu sezon şampiyon olarak bir üst lige çıkacağıma inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Takımı aldıkları günden bugüne kadar kendilerine katkı sunan ABD’deki Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu’ya teşekkür eden Gündüz, “Kulübün yapılanması, prestijli bir yapının ortaya çıkması, kurumsal bir kimlik kazandırılması noktasında her an uzakta da olsa yanımızda olan, değerli bir spor adamı kimliğiyle önümüzün açılması noktasında desteklerini esirgemeyen Teoman Mutlu’ya da çok teşekkür ederim” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
İdmanyurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya mesaisi başladı
Konya mesaisi başladı
Biletler çerez fiyatına!
Biletler çerez fiyatına!
Ravcı: Zor haftalar bekliyor
Ravcı: Zor haftalar bekliyor
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim