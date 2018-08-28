İdmanyurdu’nda hedef 3. lig

“BİR ÜST LİGE ÇIKACAĞIMA İNANIYORUZ”

Malatya İdmanyurdu Kulübü Başkanı Mehmet Gündüz, lige en iyi şekilde hazırlandıklarını ifade ederek “Bu sezon şampiyon olarak bir üst lige çıkacağıma inanıyoruz” ifadelerine yer verdi. Takımı aldıkları günden bugüne kadar kendilerine katkı sunan ABD’deki Malatyaspor USA Başkanı Teoman Mutlu’ya teşekkür eden Gündüz, “Kulübün yapılanması, prestijli bir yapının ortaya çıkması, kurumsal bir kimlik kazandırılması noktasında her an uzakta da olsa yanımızda olan, değerli bir spor adamı kimliğiyle önümüzün açılması noktasında desteklerini esirgemeyen Teoman Mutlu’ya da çok teşekkür ederim” diye konuştu. busabahmalatya.com