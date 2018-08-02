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İdmanyurdu transferde gaza bastı!

Malatya İdmanyurdu, BAL hedefiyle mücadele edeceği 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon takım kaptanlığını yapan Engin Bilici ve Oğuzhan Akar, Osman Tunç ile yeniden sözleşme imzalayan sarı-laciverliler uzun yıllar önce Malatya İdmanyurdu formasını giyen ve BAL Ligi tecrübesi olan Cumali Kılınç’ı da kadrosuna kattı.

İdmanyurdu transferde gaza bastı!

Malatya İdmanyurdu, BAL hedefiyle mücadele edeceği 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi çalışmalarına devam ediyor. Geçen sezon takım kaptanlığını yapan Engin Bilici ve Oğuzhan Akar, Osman Tunç ile yeniden sözleşme imzalayan sarı-laciverliler uzun yıllar önce Malatya İdmanyurdu formasını giyen ve BAL Ligi tecrübesi olan Cumali Kılınç’ı da kadrosuna kattı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:26
İdmanyurdu transferde gaza bastı!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk olarak kadrosuna Mehmet Onur Vurmaz, Rıdvan Kar, Cihan Bakan ve Emrullah Peköz’ü katan Malatya İdmanyurdu; geçen sezon takım kaptanlığını yapan Engin Bilici ve Oğuzhan Akar, Osman Tunç ile yeniden sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler, uzun yıllar önce Malatya İdmanyurdu formasını giyen ve BAL Ligi tecrübesi olan Cumali Kılınç’ı da kadrosuna kattı. İç transferde geçen sezon kadrolarına yer alan bir çok isimle yeniden anlaştıklarını dile getiren Gündüz, dış transferde de hummalı bir çalışma yürüttüklerine değindi. Gündüz, Malatya futboluna değer katmak adına yola çıktıklarını belirterek, “Hedefimiz önce Malatya 2.Amatör’de şampiyon olmaktı ve bunu başardık. Şimdi önümüzde Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi var. Burada da şampiyon olup, BAL Ligi için mücadele etmek istiyoruz. Önce BAL Ligi ardından da 3.Lig’e yükselmeyi hedefliyoruz” dedi. Malatya İdmanyurdu olarak yoğun bir mesai harcadıklarını dile getiren Gündüz, “Kulübümüzün onursal başkanı Teoman Mutlu ile bir ay önce İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirdik. Takımımızın amaç ve duruşu adına radikal kararlar aldık. Bu anlamda şampiyonluk için yola çıktık. En büyük hedefimiz ise Malatya ve Malatya insanının sosyal aktivitesine değer katmak. Bu anlamda da iyi bir kadro oluşturuyoruz. Malatya 1.Amatör Büyükler Ligi’ni şampiyon tamamlayıp, BAL Ligi’ne yükselmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
İdmanyurduTransfer
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