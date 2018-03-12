İDMANYURDU FIRTINASI

Ligin ilk haftasında aldığı 19-0’lık sonuçla dikkatleri çeken Malatya İdmanyurdu, üçüncü haftayı 9-0’lık Şire Pazarspor galibiyetiyle kapattı.

Çöşnük Gençlikspor ile Fenerspor arasında oynanan ve ilk yarısı 2-0 Çöşnük Gençlikspor’un galibiyetiyle sona eren karşılaşma, Fenerspor’un maçın ikinci yarısına çıkmaması nedeniyle yarıda kaldı.

2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı:

Arapgirspor 2-1 Yazıhan Belediye, Malatya İdmanyurdu 9-0 Şirepazarı, Çöşnük Gençlik - Malatya Fener (Tatil edildi), Sancaktar 3-0 Erkenek Hürriyetspor, Çatyol Belediye 1-4 Y.Balaban, Tandoğanspor 5-2 Polat Belediye, Ören Gençlik 2-0 Doğanyol busabahmalatya.com