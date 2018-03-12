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İDMANYURDU FIRTINASI

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde heyecan oynanan 3. hafta maçlarıyla sürdü.

İDMANYURDU FIRTINASI

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde heyecan oynanan 3. hafta maçlarıyla sürdü.

busabahmalatya
busabahmalatya
12 Mart 2018 Pazartesi 15:29
İDMANYURDU FIRTINASI

Ligin ilk haftasında aldığı 19-0’lık sonuçla dikkatleri çeken Malatya İdmanyurdu, üçüncü haftayı 9-0’lık Şire Pazarspor galibiyetiyle kapattı. 
Çöşnük Gençlikspor ile Fenerspor arasında oynanan ve ilk yarısı 2-0 Çöşnük Gençlikspor’un galibiyetiyle sona eren karşılaşma, Fenerspor’un maçın ikinci yarısına çıkmaması nedeniyle yarıda kaldı. 
2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 3. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı: 
Arapgirspor 2-1 Yazıhan Belediye, Malatya İdmanyurdu 9-0 Şirepazarı, Çöşnük Gençlik - Malatya Fener (Tatil edildi), Sancaktar 3-0 Erkenek Hürriyetspor, Çatyol Belediye 1-4 Y.Balaban, Tandoğanspor 5-2 Polat Belediye, Ören Gençlik 2-0 Doğanyol  busabahmalatya.com

İHA

Son Güncelleme: 12.03.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
Idmanyurdu FırtınasıBusabah Spor2 Amatör
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