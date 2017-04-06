06 Nisan 2017 Perşembe

İdmanlara maç saati ayarı

Pazar günü uzun bir aradan sonra ilk kez gündüz maçına çıkacak Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarını maçın oynanacağı saatte yaptığı çalışmalarla sürdürüyor.

06 Nisan 2017 Perşembe 11:47
İdmanlara maç saati ayarı

  TFF 1. Lig’in 27. haftasında deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, saat 13.00’te oynayacağı bu maçın hazırlıklarına aynı saatte kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor. Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki çalışmaya sakatlığı nedeniyle Fransa’da tedaviye başlayan Ayite dışında bütün futbolcular katılırken, futbolcuların oldukça moralli oldukları gözlendi. Antrenmanda takımı ikiye bölerek hücum ve savunma çalıştıran Teknik Direktör İrfan Buz, özellikle atağa çıkarken topu garanti oynamaları yönünde ileri uç elemanlarını sık sık uyardı. Futbolcularına bu haftaki rakipleri Ümraniye’nin etkili yönlerini anlatan Buz, orta saha oyuncuları Azubuike, Sedat, İrfan ve Murat Yıldırım ile özel olarak ilgilendi. Sakatlıklardan dolayı son haftalarda kadro kurmakta sıkıntı yaşayan Teknik Direktör İrfan Buz’un bu haftaki maçta tamamen iyileşip eski formuna kavuşan Mehmet Sak ve Sadık’a ilk on birde şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. 

FATİH AVCI
Anahtar Kelimeler: Busabah

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