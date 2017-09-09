09 Eylül 2017 Cumartesi

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İdmana çıktı ama maçta yok!

Yeni Malatyaspor’un flaş transferi Adem Büyük, İstanbul’da düzenlenen imza töreninin ardından Malatya’ya gelir gelmez ayağının tozuyla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdüren takımının antrenmanına katıldı. 30 yaşındaki başarılı hücumcu özel anlaşma gereği Kasımpaşaspor ile 2 gün sonra oynanacak lig maçında forma giyemeyecek! Öte yandan yıldız oyuncu sarı kırmızılı kulüpten ilk yıl için 1 milyon avro yani 4 milyon 100 bin lira alacak.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:49
İdmana çıktı ama maçta yok!

Süper Lig’in 4. Haftasında deplasmanda Kasımpaşaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maç için çalışmalarını sürdürüyor. Dün Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde çalışan sarı kırmızılı oyuncular, maçın taktik anlayışı üzerine yan top, savunma kayışları ve daraltılmış alanda pas oyunları oynadı. Yeni Malatyaspor’un son transferi Adem Büyük de sarı kırmızılı takımla ilk idmanına çıkarken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yıldız oyuncuya idman öncesi toplantıda ‘aramıza hoş geldin’ dedi.

Kasımpaşaspor’dan alınan Adem Büyük için İstanbul temsilcisinin özel bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Kasımpaşaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da istediği Adem’e Malatya’ya gelmesi için kolaylık sağlarken, diğer ekiplerden ciddi bir ücret talep etti. Yeni Malatyaspor yönetimi de bu jestin karşısında Kasımpaşa’dan gelen ilk maçta bize karşı oynatmayın talebini geri çevirmedi. 2 gün sonra oynanacak Kasımpaşaspor maçında forma giyemeyecek Adem Büyük’ün Yeni Malatyaspor’da ilk yıl için 4 milyon 100 bin lira ücret alacağı öğrenildi. 

FATİH AVCI

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