Süper Lig’in 4. Haftasında deplasmanda Kasımpaşaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor bu maç için çalışmalarını sürdürüyor. Dün Orduzu Pınarbaşı’nda kendi tesislerinde çalışan sarı kırmızılı oyuncular, maçın taktik anlayışı üzerine yan top, savunma kayışları ve daraltılmış alanda pas oyunları oynadı. Yeni Malatyaspor’un son transferi Adem Büyük de sarı kırmızılı takımla ilk idmanına çıkarken, teknik direktör Ertuğrul Sağlam yıldız oyuncuya idman öncesi toplantıda ‘aramıza hoş geldin’ dedi.

Kasımpaşaspor’dan alınan Adem Büyük için İstanbul temsilcisinin özel bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Kasımpaşaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da istediği Adem’e Malatya’ya gelmesi için kolaylık sağlarken, diğer ekiplerden ciddi bir ücret talep etti. Yeni Malatyaspor yönetimi de bu jestin karşısında Kasımpaşa’dan gelen ilk maçta bize karşı oynatmayın talebini geri çevirmedi. 2 gün sonra oynanacak Kasımpaşaspor maçında forma giyemeyecek Adem Büyük’ün Yeni Malatyaspor’da ilk yıl için 4 milyon 100 bin lira ücret alacağı öğrenildi.

FATİH AVCI