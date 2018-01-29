İÇERİ-DIŞARI FARK ETMİYOR!

Yeşiltepe 3 numaralı sahada oynanan karşılaşmayı Furkan Aksuoğlu, Yiğit Çam, Seyfullah Köroğlu hakem üçlüsü yönetti. Sezonu Tunceli’nin bir diğer takımı Pertekspor’un üstünde bitirme hedefi olan Dersimspor karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar, yediği tek golle sahadan yenik ayrıldı. Bu sezon Bölgesel Amatör Lig’e büyük hedeflerle başlamasına rağmen aradığını bulamayan mavi beyazlılar 19 puanda kaldı. Yeşilyurt Belediyespor’da Mert Ali Turgut kırmızı kartla oyun dışı kalırken, Yeşilyurt teknik heyeti ve yedek kulübesiyle maç sonu eski futbolcuları Özgür Dükme arasında kavga yaşandı. Dersimspor’da kaptanlık yapan Malatyalı sol bek Ahmet Yazıcı, eski takımına karşı 90 dakika sahada kaldı. Ligin ilk yarısında da Yeşilyurt’u 1 – 0 ile geçen genç oyuncu, mavi beyazlıların kabusu oldu. Dersimspor aldığı galibiyetle Pertek ile arasındaki puan farkını 3’e indirdi. 19 puanda kalan Yeşilyurt küme düşme korkusu yaşamaya başladı. İnönü Üniversitesi’nin galip gelerek aradaki puan farkını 2’ye indirdiği haftada Yeşilyurt 7’liğe geriledi. İsmail Tekin ile bu sezon 5. Mağlubiyetini alıp 23. puanını kaybeden Yeşilyurt haftaya lider Adıyaman deplasmanına gidiyor.