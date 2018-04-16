ICBC’den Mustafa Cengiz’e nezaket ziyareti

Çin’in ve Dünya’nın en büyük bankalarından biri olan ICBC’nin (Industrial and Commercial Bank of China Limited) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,...