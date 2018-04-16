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ICBC’den Mustafa Cengiz’e nezaket ziyareti

Çin’in ve Dünya’nın en büyük bankalarından biri olan ICBC’nin (Industrial and Commercial Bank of China Limited) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,...

ICBC’den Mustafa Cengiz’e nezaket ziyareti

Çin’in ve Dünya’nın en büyük bankalarından biri olan ICBC’nin (Industrial and Commercial Bank of China Limited) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:51
ICBC’den Mustafa Cengiz’e nezaket ziyareti

Çin’in ve Dünya’nın en büyük bankalarından biri olan ICBC’nin (Industrial and Commercial Bank of China Limited) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ICBC yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Başkan Cengiz, ile ICBC’nin yönetim kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng, ve Chen Yubao’nun gerçekleştirdiği görüşmelerin ana gündem maddesini sponsorluk konuları oluşturduğu belirtildi.
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