İnönü Stadı’nın Adana Demirspor müsabakasındaki çağ dışı zemini ve kaybedilen 2 puanla başlayan iç saha maçlarındaki kötü zemin tartışması hafta başında kulüp başkanı Adil Gevrek’in açıklamalarıyla ayyuka çıkmıştı. Konuyla ilgili dün taraftarlar derneği adına konuşan Murat Soysal ise böyle bir uygulamayı kabul etmeyeceklerini ifade etmişti.

BUSABAH’a konuşan başkan Adil Gevrek yaptığı ilk açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, sözlerine açıklık getirdi. Gevrek, “Öncelikle kamuoyunun şunu çok iyi bilmesi lazım. Bizim bu kulübü İstanbul’a götürme gibi ne bir düşüncemiz ne de böyle bir gizli planımız yoktur. Hatta bizler gurbetteki Malatyalılar olarak Malatya sevdamızı Yeni Malatyaspor bayrağı altında birleştirdiğimiz için mutlu olan insanlarız. Yeni Malatyaspor, Malatya’da olduğu müddetçe güzel, takımın kupaları, tesisleri her şeyi Malatya’da iken kalkıp da bu işin altında farklı şeyler aramanın mantığı yok! Ben ilk açıklamamda sadece şunu ifade etmek istedim. Eğer, ligin ikinci yarısında her hangi bir maçımızda yine stat zemini Adana Demir karşılaşmasındaki gibi bizim oyunumuzu etkileyecek düzeyde kötü olursa ve yine yeni stada geçiş sürecimizde passolig turnike sistemlerinin İnönü Stadı’ndan diğer stada nakli söz konusu olursa uygun maç takvimine göre bir veya iki maçı İstanbul ya da bir başka ilde oynayabiliriz. Bunu da hocamızla, yönetimimizle ve kamuoyuyla istişare edip öyle karar vereceğimizi ifade ettim. Aksi halde tüm iç saha maçlarımız ya da başka bir yakıştırma söz konusu değildir. Yeni Malatyaspor’un kalesi de evi de her zaman Malatya’dır, İnönü Stadı’dır.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI