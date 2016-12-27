27 Aralık 2016 Salı

İç saha maçlarını İstanbul’da oynama fikri olumsuz karşılandı! “İnönü Stadı toprak bile olsa...”

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in, “İnönü Stadı’nın durumundan dolayı ikinci yarı maçlarımızı İstanbul’da oynatma gibi bir düşüncemiz var” açıklamasına, sarı-kırmızılı taraftarlar sıcak bakmıyor.

27 Aralık 2016 Salı 20:22
İç saha maçlarını İstanbul’da oynama fikri olumsuz karşılandı! “İnönü Stadı toprak bile olsa...”

Derebeyleri Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Soysal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Biz kulüp başkanımız ve yönetimimizin böyle bir düşünce içerisinde olmadığı inancındayız. İnönü Stadı’nın zemini toprak bile olsa her zaman bizim kalemizdir” dedi.

“BİZ O DÜŞÜNCEYE KARŞIYIZ”

Evkur Yeni Malatyaspor’un TFF 1. Lig’in ikinci yarısında oynayacağı müsabakaların İstanbul’da oynatılması düşüncesine karşı olduklarını belirten Soysal, “Biz o düşünceye karşıyız. Malatyaspor’un İstanbul’da oynama gibi bir lüksü olmaz. Ben inanıyorum ki başkanımız ve yönetimimiz de bu düşüncede değil. İnönü Stadı’nın zemini toprak bile olsa her zaman bizim kalemizdir. Yeni Malatyaspor’un iç saha performansına bakıldığında iç sahanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Burası bizim kalemizdir her zaman. Ben yönetimimiz ve camiamız enerjisini yeni stadımızın bir an önce tamamlanması için harcamalı. Eğer şampiyonluğa oynayacaksak, yeni stadımızı bir an önce açmamız lazım” diye konuştu.

“BİRLİK VE BERABERLİK GECESİ DÜZENLEYECEĞİZ”

Soysal, taraftar olarak önümüzdeki günlerde bir gece düzenleyeceklerini de ifade ederek, “Taraftarlar derneği olarak önümüzdeki günlerde birlik ve beraberlik gecesi düzenleyeceğiz. Gecemize Bakanımız Bülent Tüfenkci, Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve kulüp yönetimimizi davet edeceğiz. İnşallah şampiyonluğa ulaşacağımız bu sezonda birlik beraberliğimiz de bu geceyle zirveye çıkar. Gecemizi 13 Ocak 2017 tarihinde Belediye Nikah Sarayı’nda yapacağız. Şimdiden tüm dostlarımıza duyurulur” dedi.

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