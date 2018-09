İç saha maçlarındaki eksiklikler çok eleştiriliyordu...

Yeni Malatyaspor’da stat ve tesislerden sorumlu yönetici Remzi Uğur, taraftarların iç saha maçlarında yaşadıkları sorunları her hafta rapor ettiklerini belirterek, çözüm noktasında ciddi mesafeler kat ettiklerini söyledi.

125 milyon maliyetle yapılıp, daha sonra büyükşehir belediyesi ve kulüp tarafından 15 milyon civarında kaynak kullanılarak kullanılır hale getirilen Malatya Stadyumu’nda eksiklikler ve aksaklıklar bitmiyor.

Konuyla ilgili Yeni Malatyaspor adına konuşan Stat ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Remzi Uğur her maç taraftardan yeni şikayetler aldıklarını bunları aşmak için kulüp personeliyle ciddi uğraş verdiklerini paylaştı. Remzi Uğur geçen sezondan bu yana statta yapılan düzeltmeleri aktararak, “Mescit, lavabolar, aydınlatma ve merdivenler yoktu. Stadı dev bir inşaat şantiyesi gibi aldık. Localar bölünmemişti. Sırf yetişsin diye büyük eksiklerle stada girdiğimizi herkes biliyor. Bunları giderirken, her maç yeni aksaklıklarla karşılaştık, karşılaşmaya da devam ediyoruz. Bakın biz sadece kulüp olarak 800 civarında ampul değiştik. Stada ulaşım konusunda büyükşehir, karayolları ve emniyet ile her an kontak halindeyiz. Doğu tribününde herkesin tek bir noktadan dışarı tahliye edilmesiyle ilgili stat müdürümüze gerekli talimatları verdik. Anahtarlar bizde olsun 6 kapıdan bu işlemi gerçekleştirelim dedik. Yine otopark konusunda yaşanılan sıkıntı için kapasite artsın diye büyükşehir belediyemizle ortak bir alan açtık. 1600 araç otoparkı, 3000’e çıkarıldı. Bu yeterli mi elbette değil. Normal lig maçında 4-5 bin araç geliyor. 1 araçta 1 kişi geliyor. Büyük maçlarda 7-8 bin araç o alana yığılıyor. Toplu taşıma yönelim çok az. Böyle olunca yaşanacak yoğunluk kaçınılmaz hale geliyor. Bunu sadece kulübe, emniyete ya da belediyeye bağlamak biraz vicdansızlık olur. Biraz da maça gelenlerin trafik kültürüne uygun davranması lazım.” ifadelerini kullandı.

“HER ÖNERİYİ DİKKATE ALIYORUZ”

Taraftarın her istediğini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Uğur, “Artık kemik bir 10 bin civarında taraftarımız hemen her maç tribünde yer alıyor. Bunun üstüne çıkıyoruz altına düşmüyoruz. Herkesin kendi koltuğuna oturması zaten zorunlu bir şey. Ama maalesef bu konuda bile şikayet alıyoruz. Bunu kulüp olarak bizim çözmemiz mümkün değil. Taraftarımızın bir birine karşı anlayışlı olması lazım. Her maç sonu gözlem, şikayet, TFF ikazları ve öneriler gibi bize ulaşan tespitleri değerlendiriyoruz.” Diye konuştu. busabahmalatya.com