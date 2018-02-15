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İBRAHİM GEZER KONUK OLDU

Malatya Alperen Ocakları’nın düzenlendiği ‘Dost meclisi’ toplantısının bu ayki konuğu, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer oldu. 

İBRAHİM GEZER KONUK OLDU

Malatya Alperen Ocakları’nın düzenlendiği ‘Dost meclisi’ toplantısının bu ayki konuğu, BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Gezer oldu. 

busabahh
busabahh
15 Şubat 2018 Perşembe 16:51
İBRAHİM GEZER KONUK OLDU

Alperen Ocakları İl binasında yapılan programa, BBP Malatya İl Başkanı Ali Rıza Uludaş, MKY üyesi İbrahim Alagöz, Ensari Aladağ, Yeşilyurt ilçe Başkanı Ercan Altunkaya ve partililer katıldı.

Özgürlükçü pedagoji konusu hakkında konferans düzenleyen Prof. Dr. Gezer, “Ekonomik özgürlük bir ülkenin gelişmenin bir ölçüsü olabilir mi, burada Çin örneği verebiliriz. Şuanda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, bir veya iki yıl sonra ABD’yi de ekonomik olarak geçecek diyebilirim. Çin ekonomisi büyük, devleti zengin ama halk fakir olan bir yer. Ülke yoksul. Türkiye üzerinden örnek verirsek G-20’de ekonomisi iyi ilk 20 ülkeden birisiyiz. Şuanda 18’inci sıradayız. Burada milli gelir olarak bakmamız gerekir” şeklinde konuştu.Toplantının sonunda Prof. Dr. İbrahim Gezer’e teşekkür plaketi sunuldu.
 

İHA

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