HÜZÜNLÜ VEDA!

Sezon başında lige şampiyonluk hesaplarıyla giren ancak yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusu ve teknik heyetini kaybeden İnönü Üniversitesispor, Pütürge maçı sonrası futbolcuların birçoğu saha ortasında gözyaşlarını tutamadı.

Favori çıktığı maçta uzun süre 10 kişi oynayan rakibine penaltılar sonucu mağlup olan İnönü Üniversitesi, 2 yıl önce 44 Malatyaspor’a yaşattığı kötü sonu bu kez kendisi yaşadı.İş adamı Nurettin Uğur ve Malatya futbol camiasının yakından tanıdığı isimlerden Aziz Yiğit’in başında bulunduğu sarı-siyahlı kulüp, BAL’a veda ederken, maç sonu yaşanan tablo yürek burktu. Sarı-siyahlı kulübün küme düşmesinin altında yatan en büyük nedeninin sözü verilen ödemelerin zamanında yapılmaması gösterilirken, kulübün önümüzdeki sezon için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.Bu arada 5-3 biten İnönü Üniversitesispor - Pütürge Belediyespor müsabakası sonrası hafızalara kazınan en önemli kare ise Sportif Direktör Aziz Yiğit’in saha ortasında ağlayan futbolcularını teskin etmeye çalıştığı an oldu.