Yeni Malatyaspor’a 2-0 kaybeden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Malatyaspor taraftarlarının tribünde oluşturdukları baskıyla maçı Yeni Malatyaspor lehine çevirdiğini ifade eden Eroğlu, şampiyonluk yarışını da yorumladı.

“RAKİBİMİZİN GÜCÜNÜ BİLİYORDUK”

Çıkışta olan ve iyi futbol oynayan bir takıma karşı kazanmaya geldiklerini söyleyen Eroğlu, “Rakibimizin gücünü biliyorduk. Maç istediğimiz gibi başladı aslında. Rakibin baskı yapacağını biliyorduk. Hücum geçişleriyle rakibe karşı gol pozisyonu üretmek istedik. İlk 30 dakika böyle geçti. Rakibin baskısı vardı, seyirci coşkusuyla daha da baskı kurdular. Çıkarken kaybettiğimiz toplar onlara avantaj sağladı. Maçın ikinci yarısında gol atmak istedik. Bunları fırsata dönüştürdük ama bir türlü vuruş öncesi pası yapamadık. Dengesiz yakalandığımız bir pozisyonda kalemizde golü gördük. 1-0’dan sonra gol atmak için öne çıktık ama bir türlü atamadık. Henüz televizyondan seyretmedim ama ben penaltı diye gördüm pozisyonu. Maçın kırılma anı olabilirdi. Son ana kadar bırakmadık ama son pozisyonda topu kalemizde görünce 2-0 bitti. İyi futbol oynayamadık. Bunu tekrar hafta içi değerlendirip önümüze bakacağız” diye konuştu.

“İLK 2 YARIŞI BU TAKIMLAR ARASINDA GEÇER”

Ligin zirvesinde çok heyecanlı bir yarış olduğunu da söyleyen Eroğlu, “Bakıyorsunuz, Yeni Malatyaspor, Göztepe, Sivasspor ve Giresunspor avantajlı görünüyor. Eskişehirspor da var geriden gelen. İlk 2 yarışı bu takımlar arasında geçecektir gibi görünüyor. Her takım, her takımı yenebiliyor. İstikrarlı olan, kendisine güvenen takım ipi göğüsleyecektir diye düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

FATİH AVCI