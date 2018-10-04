“Hücumda kendimizi geliştirmeliyiz”

Erol Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde gazetecilerle bir araya geldi. Başakşehir karşılaşması, Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maç ve oynattığı futbolla ilgili yapılan eleştiriler hakkında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'in kalitesini ve iyi futbol oynadığını bildiklerini dile getiren Bulut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Medipol Başakşehir'in kalitesini, pasa yönelik oynadıklarını, paslarla kanatlara inmek ve pozisyon bulmak istediğini biliyorduk. Tüm hafta o şekilde çalıştık ve bunu da çok iyi başardığımızı düşünüyorum. Sonuçta burada diğer takımları konuşacak değilim biz Yeni Malatyaspor olarak sahada ne yapıyoruz bu önemli" dedi.

“HÜCUMDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMELİYİZ”

Ekibiyle Yeni Malatyaspor'un başında bir sene olduğunu anımsatan Bulut, "Bir senedir ekibimle çalışıyoruz. Çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geldiğimde de söylemiştim; defanstan başlayarak, hücumda daha etkili olmaya yol almaya çalışacağız. Defans anlamında gerçekten iyi işler yapıyoruz. Hücum anlamında kendimizi biraz daha geliştirmemiz lazım. Nasıl, kale önünde bulduğumuz pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım. Buna da her geçen gün çalışıyoruz. Süre geçtikçe daha iyi olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“İYİ İŞLER YAPTIĞIMIZ İÇİN YORUMLAR BÖYLE”

Bulut, 'Oynattığınız futbol bazen eleştiriliyor, siz ne eleştiriler hakkında ne diyeceksiniz?' sorusuna, "Bence iyi işler yaptığımızdan dolayı yorumlar bu şekilde geliyor. Çünkü futbolu bilen, izleyen, yıllardır içerisinde olan kişi neyin nasıl oynandığını, elindeki kadrolara göre nasıl oynanması gerektiğini çok iyi bilir. Medipol Başakşehir ile ilgili bir örnek vereyim. 2014 yılında görev yaptım, üç sene boyunca. Orada ilk iki senemiz nasıl geçti, şuan Başakşehir kulübü oyun ve takım olarak nerede herkes ona bir baksın. Gereken cevabı zaten oradan almış olacaklar" diye cevap verdi.

“HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ”

Bulut, hafta sonu sahalarında oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçıyla ilgili ise "Ligde herkes herkesi yenebiliyor. Gerçekten bu sene zor geçiyor. İyi geçtiğini düşünüyorum. Çünkü alt sıralardaki takımlarda gerçekten iyi futbol oynuyorlar. Gol pozisyonuna giriyorlar. Üst sıralarla puan farkı çok fazla yok, alt sıralarla da yok. Ama bu sezon ligin bu şekilde geçeceğini düşünüyorum. Biz, her takımdan puan ve puanlar almak için çıkıyoruz. Bu hafta sonu da 3 puan almak için çıkacağız. Ona göre çalışmalarımızı yapacağız. İyi futbolla inşallah bunu başarırız" dedi.