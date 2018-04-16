HOŞ GELDİN PÜTÜRGE!

1.Amatör Küme Futbol Ligi’nde sezonu namağlup şampiyon olarak tamamlayarak baraj maçı oynamaya hak kazanan Pütürge Belediyespor, 10 kişi tamamladı final karşılaşmasında İnönü Üniversitesispor’u penaltı atışları mağlup etmeyi başardı.

Yeşiltepe 1’nolu sahada oynanan karşılaşmayı Sivas Bölgesi’nden Yusuf Ziya Gündüz, Erdem Değirmenci, Alpaslan Eraslan hakem üçlüsü yönetirken, Taha Bayrak ise dördüncü hakem olarak görev yaptı. İnönü Üniversitesispor Mehmet Enes Besnili, Burhan Koç, Enes Ataş, Yunus Emre Kutlu, Serkan Koçaslan, Ahmet Bezen, Turgut Ulutaş, Burak Acil, Cumali Kılınç, Engin Yıldız, Ömer Faruk Göldağı on biriyle mücadele etti. Pütürge Belediyespor ise Mehmet Ayaoku, Yunus Gezici, Cihan Bakan, Garip Erayabakan, Fatih Sakin, Cem Sarı, Hüsnü Gökhan Ayaz, Osman Demirkol, Kenan Dönmez, Ömer Faruk Sağdıç, Mehmet Kibar on biriyle sahaya çıktı.

PENALTI ATIŞLARINA GEÇİLDİ

Pütürge Belediyespor’da Fatih Sakin, 20.dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İnönü Üniversitesispor, Cumali Kılınç’ın 44.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Pütürge Belediyespor, 45+2’de Yunus Gezici’nin penaltıdan attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı da 1-1’lik eşitlikle tamamlanınca uzatmalara geçildi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2, toplam skorda ise 5-3 üstünlük sağlayan Pütürge Belediyespor adını Bölgesel Amatör Lig’e yazdırdı.

UĞUR FENALAŞTI!

Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde gerginlik yaşandı. İnönü Üniversitesispor kulübü başkanı Nurettin Uğur’un da karıştığı tartışmada, polis taraftarları ve Nurettin Uğur’u sakinleştirmeye çalıştı. Uğur, saha içerisinde fenalık geçirirken, olaylar büyümeden önlendi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ - Busabah Gazetesi