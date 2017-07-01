2 yıl önce hayatını eşi Züleyha Hanım ile birleştiren Mehmet Türel evliliğinin ilk meyvesini dün aldı. Özel bir hastanede gerçekleşen doğum sonrası bir erkek evlat sahibi olan Züleyha ve Mehmet çifti tebrikleri ve geçmiş olsun ziyaretlerini kabul etti. Yeni doğan bebeğe Oğuz Alp ismini veren çift mutluluklarını gazetemizle paylaştı. “Allah herkesi hayırlı ve sağlıklı bir evlat sahibi yapsın” diyen Mehmet Türel, mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan ailelerine, akrabalarına ve dostlarına teşekkür etti. Bizler de Busabah Gazetesi olarak yazarımız Mehmet Türel ve eşi Züleyha Hanım’ı tebrik ediyor, Oğuz Alp bebeğe hoş geldin diyoruz.

HABER MERKEZİ