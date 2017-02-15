15 Şubat 2017 Çarşamba

Hoş geldin kaplan!

TFF 1. Lig’in 20. haftasında liderliği Göztepe’den devralan Yeni Malatyaspor uzun bir aradan sonra yeniden Malatya’ya dönerek, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mehmet Sak, Murat Akça ve Caner Arıcı çalışmada yer almadı.

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:36
Hoş geldin kaplan!

  Liderliği 7 haftadan sonra yeniden Göztepe ve Eskişehirspor’dan devralan Yeni Malatyaspor, yine uzun bir aradan sonra kendi şehrine döndü. En son iç sahada Mersin İdmanyurdu ile karşılaşan sarı kırmızılılar 3 haftalık süreci il dışında geçirerek, Denizlispor maçından sonra Malatya’ya kendi tesislerine geldi.

YABANCILARIN TÜMÜ İDMANDA!
  Deplasmanda oynayacağı Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına dün kendi tesislerinde başlayan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mehmet Sak, Murat Akça ve hafif ağrısı olan Caner Arıcı idmanda yer almadı. Yabancı oyuncuların tamamının katıldığı çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanın ikinci bölümünde koordinasyon ve istasyona yönelik bir idman gerçekleştiren futbolcuların neşeli oluşları dikkatlerden kaçmadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için hafta sonu deplasman yolculuğuna çıkacak temsilcimizde cezalı Murat Akça ve Ferhat Kiraz forma giyemeyecek.

FATİH AVCI
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