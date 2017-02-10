Günü yaptığı çift çalışmayla değerlendiren sarı kırmızılı takımda teknik direktör İrfan Buz’un Denizlispor maçı kadrosunu oluşturmak için yeni transferlerle mevcut oyuncular arasında uyum sağlamaya çalıştığı öğrenildi.

TFF 1. Lig’de 20. Haftanın açılış maçını Denizlspor ile İstanbul’da oynayacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakanın çalışmalarını Antalya/Lara kampında sürdürüyor. Günde çift idman gerçekleştiren sarı kırmızılı takımda omuz sakatlığı devam eden Murat Akça dışında tüm futbolcular antrenmanda yer aldı. Sakatlıkları bulunan Sadık ve Mehmet Sak da dünden itibaren ilk kez uzun bir süreden sonra takımla toplu çalışmalara katıldı.

OTELDE GÖRÜNTÜLÜ ANALİZ!

Boluspor ile oynana hazırlık maçından sonra yapılan tüm idmanlarda Denizlispor müsabakası üzerine yoğunlaşan teknik heyet, takımın analizcisi Erkan Buz’un verdiği raporlar doğrultusunda yeşil siyahlıları yakın takibe aldı. Otelde futbolcularına Denizlispor maçı kasetlerini izleten İrfan Buz, rakibin eksik ve iyi olduğu yönleri tek tek anlattı. Bunun birlikte Denizlispor maçında sergilenecek oyun planını antrenmanlarda uygulamaya koyulan Buz’un en çok mesaiyi yeni transferlerle diğer oyuncuların uyumuna harcadığı görüldü. Özellikle gol yollarında Ayite’nin takıma katılmasını fırsata çevirmek isteyen Buz’un, hücum hattında farklı varyasyonlar denemesi dikkatlerden kaçmadı.

AYİTE HAMLE GÜCÜ OLACAK!

Sakatlıklarından kurtulan Mehmet Sak ve Sadık’a savunmada görev verecek İrfan Buz’un Murat Yıldırım’ın orta sahaya katılmasına karşın, Sedat ve Azubuike ikilisinden vazgeçmeyeceği öğrenildi. Murat’ı zaman zaman forvet arkasında Mba ve İrfan’ın yerine deneyen Buz’un sol önde Dialiba- Ferhat, sağ önde Pereira – Eren, forvette Amutu-Ahmet-Ayite isimlerini alternatifleriyle birlikte görevlendirmesi Denizli maçı öncesi büyük heyecan yarattı. Maçın oynanacağı Vodafone Arena Stadı’nın düzgün zeminini hızlı hücuma çıkışlarda değerlendirme isteyen İrfan Buz, Ayite’ye ilk maç olması nedeniyle ilk 11’de şans vermese de ikinci yarı görev vermesi bekleniyor.

FATİH AVCI