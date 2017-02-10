10 Şubat 2017 Cuma

Horoz deplasmanda da ötüyor

Yeni Malatyaspor’un yarınki müsabakada rakibi olan Denizlispor, TFF 1. Lig’in en çok dikkat çeken istatistiğine sahip. Deplasmanda topladığı 16 puanla en başarılı dış saha takımı olan yeşil siyahlılar, bu yönüyle sarı kırmızılıları korkutuyor.

10 Şubat 2017 Cuma 12:57
Horoz deplasmanda da ötüyor

  TFF 1. Lig’in 20. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor’un rakibi olacak Denizlispor, bu sezon tam manasıyla deplasman fatihi. Ligde topladığı toplam 26 puanın 16’sını dış sahada kazanan yeşil siyahlılar, üstelik bu zorlu puanları ligin en çetin takımlarından aldılar. Sivasspor’u deplasmanda 2 – 1, Göztepe’yi 4 – 2, Eskişehirspor’u 3 – 0, Şanlıurfaspor’u 1 – 0 ve Elazığspor’u 3 – 0 mağlup eden Denizlispor, Yeni Malatyaspor için de kolay lokma olmayacak.

“MALATYA’NIN ŞAMPİYONLUK YARIŞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR”
  Denizlispor Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, deplasmandaki başarılı görüntülerine Yeni Malatyaspor karşısında da devam etmek istediklerini söyledi. Fırat, “Cumartesi günü saat 13.00’de Vodafone Arena’da oynanacak Yeni Malatyaspor ve sahamızda ağırlayacağımız Sivasspor’un ligde şampiyonluk hedefleri olması bizi ilgilendirmiyor. Önümüzdeki 4 maç çok önemli. Bu maçları ne kadar kayıpsız atlatırsak o kadar iyi. Üst üste karşılaşacağımız iki takım ligde şampiyonluk için oynuyor. Ama diğer karşılaşacağımız Mersin ve Samsun ise ligde can çekişiyor, bize yenilirlerse zaten artık daha kötü günler onları bekliyor olacak. Bu yüzden 4 maçlık periyot bizim için oldukça önemli. Bu durumu bugün yapacağımız yönetim kurulu toplantısında da enine boyuna değerlendireceğiz” dedi.

FATİH AVCI
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