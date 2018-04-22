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Hopa’ya Kaptan Desteği

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Artvin Hopaspor’un Pazar günü Malatya’da oynanacağı Fatsa Belediyespor Spor Toto BAL 1. Kademe Play-Off maçı öncesi Artvin Hopaspor takımına yemek verdi.

Hopa’ya Kaptan Desteği

Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Artvin Hopaspor’un Pazar günü Malatya’da oynanacağı Fatsa Belediyespor Spor Toto BAL 1. Kademe Play-Off maçı öncesi Artvin Hopaspor takımına yemek verdi.

22 Nisan 2018 Pazar 16:19
Hopa’ya Kaptan Desteği

Artvinli olan Adem Büyük, Pazar günkü maç öncesi memleketinin takımına moral vermek için bir yemek organizasyonu düzenledi. Yemeğe Artvin Hopaspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları katıldı. Başarılı futbolcu yaptığı açıklamada, Artvinli olduğunu ve memleketinin efsane takımının TFF 3. Lig'e çıkmasını çok istediğini söyledi. Yemek davetini kabul eden Artvin Hopaspor yönetimi, teknik heyeti ve futbolcularına teşekkür eden Adem, “Memleketimin takımı olan Artvin Hopaspor’un Malatya’da oynanacağı Fatsa Belediyesporspor maçı öncesi moral olması amacıyla böyle bir yemek organizasyonu düzenledik. Ben katıldıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım Artvin Hopaspor hak ettiği yere gelir. Türk futbolunun efsane kulüplerinden birisi olan Hopa çok önemli isimleri yetiştirmiş, önemli başarılar elde etmiş bir kulübümüzdür. Bu sezon başarılı bir süreçten sonra 3. Lig'e tek 90 dakika kadar yaklaştılar. Onlara Pazar günü oynayacakları maçta başarılar diliyorum” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adem BüyükYeni MalatyasporHopaspor
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