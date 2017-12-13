Ziyaretle ilgili bilgiler veren antrenör Mustafa Günaydın, “Türk asıllı Ahmet Aslan birçok Hollywood filminde görev aldı. Kendisi İstanbul’da bir takım görüşmeler gerçekleştirmek için Türkiye’ye geldi. Bu esnada Malatya’ya kendisi Escrima spor branşıyla ilgili videolarımı izleyerek arkadaşlarının tavsiyesiyle benimle tanışmak istedi. Birlikte antrenman yaparak oynayacağı filmlerde savunma sanatıyla ilgili sahnelerde tecrübe edinmesini sağlayacağız. İstanbul’a tekrar dönünce film şirketiyle görüşmesi olacak. Ardından tekrar Amerika’ya dönecek. Ahmet Aslan Hollywood’un ünlü aktörlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Kali Escrima çalıştığı için bu becerisini birlikte geliştirip oynayacağı rolde kendisine yardımcı olacağız.” İfadelerini kullandı.

Hollywood oyuncusu Ahmet Aslan ise Mustafa Günaydın ile tanışmak için Malatya’ya geldiğini belirterek, “Mustafa hoca ile Amerika’da ki dövüş sanatı hocamız sayesinde tanıştık. Hocamın ismini ilk duyduğum günden beri uzun zamandır videolardan takip ediyordum. Escrima çok güzel bir sanat, her geçen gün daha çok şey öğreniyorum. Ben bu sporu acaba Türkiye’de kim yapıyor onun araştırmasını yaptı. 2014 yılında yaptığım araştırmalar sonucunda Mustafa hocanın Türkiye de inanılmaz şeyler yaptığını öğrendim. Kali Escrima ve Serada için büyük uğraşlar yaparak, bu sanatı Türkiye’ye getirmek için büyük fedakarlıklar yaptığını gördüm. Kendisini görmek ve tebrik etmek istedim. Escrima ve Serada Amerika’da çok yaygın bir sanat biçimidir. Fiziksel ve kişisel olarak insanı rahatlatan ve ruhen dinlendiren bir spordur. İnşallah bu konuda hocamızla birlikte Escrima ve Serada ilgili belgesel projemiz olacak. Ayrıca Malatya’nın tarihi mekanlarında; Aslantepe ve Battalgazi’de bazı film sahnelerinin çekimi yapılabileceğini kendisine söyledim. İnşallah bu bölgelerde çekim gerçekleştireceğiz. Malatya çok güzel bir şehir ve misafirperver insanları var. Yakın zamanda film ve belgesel çalışması için buraya tekrar gelmeyi düşünüyorum.” Şeklinde konuştu.

ÖMER ALİ DELİBAŞ