Bisikletle dünya turu yapmak için Hollanda’dan yola çıkan 42 yaşındaki eski futbolcu Mark Koelen, gideceği güzergahlar arasında bulunan Malatya’ya geldi. Hollanda’dan Türkiye’ye bisikletle gelen Koelen, amacının insanların güzelliklerini ortaya çıkarıp, insanların iyi olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak olduğunu söyledi. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici’nin karşıladığı bisikletçi 3 gün boyunca Malatya’da vakit geçirip tarihi yerleri gezdi. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (MABİSDER) tarafından düzenlenen Perşembe akşamı turuna katılan Hollandalı bisikletçi Malatya’da ağırlanmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.



“Türk insanı misafirperver”

Hollanda’dan yola çıkarak Belçika, Fransa İtalya ve Yunanistan üzerinden İzmir’e gelen Koelen, Afyonkarahisar, Konya, Kayseri güzergahı üzerinden pedal çevirerek Malatya’ya geldi. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici’nin karşılayıp konuk ettiği Mark, Malatya’nın tarihi yerlerini gezerek tanıma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. Bisiklete binmeyi insanları birleştirme, insanları kaynaştırma ve insanlar arasında bir farkın olmadığını göstermek amacıyla yaptığını anlatan Mark Koelen, dünyada birçok yerde bisikletle tur yaptığını ancak Türkiye’deki misafirperverliği ve dostane yaklaşımı hiçbir yerde görmediğini söyledi. Hollanda ve Türkiye’de insanlar arasında fark olmadığını ve burada gördüğü dostluğu ve konukseverliği her yerde anlatmaya devam edeceğini ve bunu bir görev olarak üstlendiğini söyleyen Koelen, siyasette yapılan yanlışlıklar olduğunu ve Hollanda’da yapılan olayın hoş bir olay olmadığını, iç siyasetin bir yansıması olduğunu, kendisinin siyaseti sevmediğini ve insanlar arasındaki dostlukla ilgilendiğini belirtti.



“Gönülden gönüle anlaşıyoruz”

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Mustafa Ekici ise Malatya’da turizm elçiliği görevini sürdüreceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Mark Koelen arkadaşımız bugün güzergahında olan Malatya’ya uğradı. Bizler de Malatya’da bisiklet gönüllüleri olarak kendisiyle buluştuk ve kendisini konuk ettik. Bu buluşmamız ile birlikte Battalgazi ilçemizden başlayarak Malatya’nın tarihi ve turistik yerlerini burada kaldığı günler içerisinde kendisine tanıtmış olacağız. Kendisi 3 gün boyunca bizim misafirimiz olacak. Cumartesi akşamı kendisini Van’a yolcu edeceğiz. Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği olarak Malatya’nın turizm elçiliği görevimizi sürdüreceğiz. Her yıl Mark gibi en az 20 bisikletçi arkadaş ilimizi ve ülkemizi ziyaret ediyor. Bisiklet gönüllüsü insanlar bir şekilde bir yerlerde buluşuyoruz. Dillerimiz uyuşmasa bile gönülden gönüle anlaşıyoruz. Malatya’ya gelen bütün bisiklet sevdalısı insanları ağırlayıp Malatya’da konuk etmeye de devam edeceğiz. Mark arkadaşımızı da inşallah Malatya’dan memnun olarak yolcu etmeyi düşünüyoruz.”

İHA