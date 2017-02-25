Konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede sporcularının aldığı davetle mutlu olduklarını kaydeden Malatya Hokey Takımı antrenörü Savaş Yılmaz, hedeflerinin milli takıma daha fazla sporcu vermek olduğunu söyledi.

“AVRUPA’DA SÖZ SAHİBİYİZ”

Yılmaz, “27 Şubat - 3 Mart 2017 tarihleri arasında Osmaniye’de yapılacak olan U 16 Milli Takım Gelişim Kampına Cebrail Gezer, Miraç Yasin Oktay, Eren Irmak ve Rabia Dal isimli sporcularımızın davet edildiğini müjdelemek istiyorum. Son iki senedir U16 Milli Takımımız üst üste Avrupa Şampiyonu olarak büyük başarı elde etti ve Türk milli takımının geleceğimiz olan bu yaş grubunda artık Avrupa’da söz sahibi olduğunu gösterdi. Osmaniye’de yapılacak olan gelişim kamplarının büyük önem arz ettiğini belirtmek istiyorum” diye konuştu. Yılmaz, Pazartesi günü milli takım kampa katılacak sporculara başarı diledi.

FATİH AVCI