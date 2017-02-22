HABER MERKEZİ

Türkiye Hokey Federasyonu Basın Yayın ve Halkla ilişkiler kurul üyeliği görevine getirilmesi nedeniyle bir açıklama yapan Malatya İl Hokey Temsilcisi Kadir Yıldırım, “Türkiye Hokey Federasyonu Basın Yayın ve Halkla ilişkiler kurul üyeliğine ve Malatya Hokey İl temsilciliğine şahsımı uygun gören Türkiye hokey federasyonu başkanı Sayın Sadik Karakan ve As Başkan Bayram Yüksel’e teşekkür ediyorum” dedi.

“BU ÖNEMLİ GÖREV İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Malatya’da en kısa zamanda hem açık hem kapalı alan tesisleri oluşturma çalışmalarına başladıklarını belirten Yıldırım, “Türkiye Hokey Federasyonu Basın Yayın ve Halkla ilişkiler kurul üyeliğine ve Malatya Hokey İl temsilciliğine şahsımı uygun gören Türkiye hokey federasyonu başkanı Sayın Sadik Karakan ve As Başkan Sayın Bayram Yüksel beye teşekkür ediyorum. Bu arada Malatya ve Türkiye hokeyde dünyada zirvede ve olimpik bir branş başarılara doymuyor. Salon ve açık alan olmak üzere iki kısımdan oluşan hokey Yurt içinde birçok faaliyet yaparken Yurt dışında ay yıldızlı bayrağımızı sürekli göklere çekiyor. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sayın Sadik Karakan ve yönetim kurulu tarafından tesisleşmeye çok önem verilen hokey Malatya'mızda da en kısa zamanda hem açık hem kapalı alanda tesislerini oluşturmak için çalışmalara başlandı. Federasyon başkanımızın vatanını milletini bayrağını seven kötü alışkanlıklardan uzak duran bir nesil yetiştirmek için hokey sporuna önem veriliyor.” diye konuştu.

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