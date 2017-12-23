Konu ile ilgili açıklama yapan Hokey İl Temsilcisi Cemil Çevik, başarılı bir turnuvayı geride bıraktıklarını belirterek, “Trabzon’da yapılan 2. Lige yükselme müsabakalarında Savaşan Yıldızlar Hokey İhtisas Kulübü Erkek Takımımız şampiyon olarak, bayan hokey takımımız ise direk olarak 2. Lige yükseldi. Yine Malatya Hokey İhtisas Kulübü Erkek Hokey Takımı da bu şampiyonada 3. Oldu. Aynı zamanda Anadolu Ateşi Bayan Hokey Takımları da Salon Hokeyi 2. Ligine direk yükseldi ve 2018 sezonunda 2. lig erkekler liginde, 3. Bayanlar Ligi’nde de 3 takım olmak üzere toplam 6 Malatya takımı mücadele edecek” dedi.

“BİZİM İÇİN AYRI BİR MUTLULUK KAYNAĞI”

İl Temsilcisi Çevik aynı tarihlerde Malatya’da 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını bu turnuvanın da sorunsuz olarak gerçekleştiğini belirterek, “Anadolu Ateşi Spor Kulübü Erkek Hokey takımlarının 2. Ligde 3. olarak 1. Lige yükselmesi bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Geçen ay 1. Lig müsabakalarında yine Muğla’da Malatya Hokey Bayan Takımı ve Amasya’da Kurhan Spor Kulübü Erkek Hokey takımlarının mücadele ettiğini Kasım ayı sonunda Mersinde yapılan Salon Hokeyi Süper Lig Müsabakalarında ise Malatya Hokey Erkek Takımı başarılı bir mücadele örneği sergiled. 2005‘ten beri Antrenör Savaş Yılmaz’ın çalışmalarını ve başarılarını yakından takip ediyorum. Bundan sonra İnşallah bizlerin de bu branşa katkısı ve faydası olur” diye konuştu.

İHA