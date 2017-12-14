14 Aralık 2017 Perşembe

Hokey rüzgârı Malatya’da esecek

2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2.Lig karşılaşmaları Malatya’da oynanacak.

14 Aralık 2017 Perşembe 11:55
Hokey rüzgârı Malatya’da esecek

  Malatya’yı ligde Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü ile Malatya Adrenalin takımları temsil edecek. Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen 2017-2018 sezonu Erkekler Hokey Salon 2.Lig karşılaşmaları 14-17 Aralık tarihlerinde Malatya’da oynanacak. 2017-2018 Sezonu Erkekler Hokey Salon 2. Lig’de mücadele edecek takımlar şöyle: Anadolu Ateşi Gençlik Spor Kulübü, Atatürk Liseliler İhtisas Spor Kulübü, Barak Spor Kulübü, Batman Belediyesi Spor Kulübü, Diyarbakır Hokey, Fırat Spor Kulübü, Malatya Adrenalin, Sarıkamış Hokey, Suruç Gençlik Spor Kulübü.

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