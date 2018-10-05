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Hocası ona o da hocasına güveniyor

Yeni Malatyaspor’un genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç şans geldikçe bunu iyi değerlendirmek için mücadele ettiğini söyledi. Erol Bulut’un kendisine güvendiğini belirten Eskkihellaç, iç sahada ligin en iyi takımlarından biri olduklarını iddia etti.

Hocası ona o da hocasına güveniyor

Yeni Malatyaspor’un genç orta saha oyuncusu Mustafa Eskihellaç şans geldikçe bunu iyi değerlendirmek için mücadele ettiğini söyledi. Erol Bulut’un kendisine güvendiğini belirten Eskkihellaç, iç sahada ligin en iyi takımlarından biri olduklarını iddia etti.

05 Ekim 2018 Cuma 16:42
Hocası ona o da hocasına güveniyor

Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren Yeni Malatyaspor forması giymeye başlayan Trabzonlu Mustafa Eskihellaç, kendi performansını ve takımın son durumunu değerlendirdi. Genç oyuncu, “Ailemden, yaşadığım şehirden, memleketimden küçük yaşta ilk defa ayrıldım. Ama geçen yıl buradaki ağabeylerimin, hocalarımın ve personellerin yardımıyla uyum sorununu çok çabuk atlattım. Bu yıl öyle bir sorun yok. Şuanda bir sıkıntı ya da problem yok, tamamen performansıma odaklanmış durumdayım. Hocamın da bana güvendiğini düşünüyorum. Bana forma şansı da veriyor. Bende iyi değerlendirmeye çalışıyorum" dedi.

“SÜREKLİ FORMA BULMAK İSTİYORUM”

Eskihellaç, Medipol Başakşehir ile zorlu bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Rakibimizin kalitesi belliydi. Öne geçtik ama koruyamadık. Deplasmanda alınan 1 puanda bizim için iyidir. Takım olarak ve ben kendim performansımızı daha da yukarıya çıkartmak istiyoruz" şeklinde konuştu. Genç oyuncu, hedeflerine ilişkin, "Herkesin bir hedefi vardır. Benim için burası bir hayaldi. Burada olmaktan aşırı derecede mutluyum. Burada performansımı hocalarımın istediği seviyeye getirip, sürekli forma şansı bulan, kendini seyrettiren, beğendirten bir Mustafa olmak istiyorum. Daha sonra da inşallah daha yukarılar olur" açıklamasında bulundu.

“SİVAS’I YENİP YUKARILARA ÇIKACAĞIZ”

Eskihellaç, Süper Lig ile ilgisi ise "Bu yıl biraz daha yakın geçiyor. Takımlar puan sıralamasında birbirine çok yakın. Kendi sahamızda çok daha iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ligin en iyi takımlarından birisi olduğumuzu düşünüyorum kendi sahamızda. Bizim için tabi ki her maç zor. Demir Grup Sivasspor maçını kazanıp, daha da yukarılara çıkmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporMustafa EskihellaçErol Bulut
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