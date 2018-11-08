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“Hislerim beni yanıltmadı”

Sivasspor ve Alanyaspor maçlarında kurtardığı penaltılarla bir anda Göztepe’li Beto’nun rekoruna ortak olan Yeni Malatyaspor’lu Farnolle, antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu ve işin sırrını açıkladı.

“Hislerim beni yanıltmadı”

Sivasspor ve Alanyaspor maçlarında kurtardığı penaltılarla bir anda Göztepe’li Beto’nun rekoruna ortak olan Yeni Malatyaspor’lu Farnolle, antrenmanda gazetecilere açıklamalarda bulundu ve işin sırrını açıkladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:07
“Hislerim beni yanıltmadı”

Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Ceddy Farnolle, penaltı kurtarmanın hisleriyle alakalı olduğunu belirterek, "Şimdiye kadar hislerim beni yanıltmadı. Onun için mutluyum" dedi. Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fabien Ceddy Farnolle ve sağ bek oyuncusu Issam Chebake, önemli açıklamalarda bulundu. Benin asıllı kaleci, takımın gidişatına ilişkin, "Bir haftada üç maç oynadık. Üçüncü maç, zorlu bir maçtı. Biz iyi bir takımız, artık bir aile gibi olduk. Üstesinden gelmeyi başardık ve Alanyaspor deplasmanından 3 puanla döndük" diye konuştu.

“TARAFTARIN GELDİĞİ HER MAÇI KAZANDIK”

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında kurtardığı penaltıyla ilgili de konuşan Farnolle, "Penaltı kurtarmak hisle alakalıdır. Şimdiye kadar hislerim beni yanıltmadı. Onun için mutluyum. Tabi ki performans olarak da genel anlamda mutluyum" ifadelerini kullandı. Farnolle, Trabzonspor maçında taraftarların stadını doldurmasını isteyerek, "Taraftarlarımızın stada gelmesi çok önemli. Onların geldikleri her maçı kazandık. Trabzonspor maçı bizim için çok önemli. Taraftarlarında statta olmasını istiyoruz. Bütün Türkiye görsün ki biz tamamıyla bir aileyiz. Taraftarlardan ricam gelip bizi desteklesinler" dedi.

FATİH AVCI

Anahtar Kelimeler:
Yeni MalatyasporFarnolle
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