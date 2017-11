İstanbul’da düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’nde kurulan BUSABAH standını ziyaret ederek genel yayın yönetmenimiz Fatih Avcı’nın Yeni Malatyaspor ile ilgili sorularını yanıtlayan Malatyaspor eski başkanları dikkat çekici tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

TANRIVERDİ: MALATYA BU DÖNEM ÇOK ŞANSLI

Efsane Malatyaspor’un UEFA’ya gittiği ve sonrasında küme düştüğü dönemlerdeki kulüp başkanlığını yapan Hikmet Tanrıverdi, Yeni Malatyaspor’un Süper Lig’de olmasının Malatya için çok büyük bir şans olduğunu söyledi. Tanrıverdi Malatya’nın şehir olarak bu fırsatı çok iyi kullanması gerektiğine vurgu yaparak, “Malatya özellikle bu dönem her alanda çok şanslı. Bir bakanımız var. Hem iktidar partisinden hem de ana muhalefetten genel başkan yardımcısı milletvekillerimiz var. Malatya’nın bu rüzgârı şehir olarak arkasına çok iyi alması gerekir. Şu an takımın Süper Lig’de olması çok önemli bir başarıdır. Fakat burada kalıcı olmak kolay bir iş değil. Burada kurumsal bir kimlik oluşturmak, markalaşmak ve büyümek çok önemli. Sadece büyük bütçelerle büyünmüyor maalesef. Adil başkan gerçekten zor bir iş başardı. Takımı 2 kategori üste taşıdı. Yönetim ve destek noktasında biraz yalnız kalmış gibi gözüküyor. Malatya lobisinden daha fazla yararlanabilmeli. İstanbul’da ve Malatya’da çok değerli isimler var. Kesinlikle istişare ve ortak aklı terk etmemeli. Her hafta kalbimiz gözümüz kulağımız Malatyaspor maçında. Her Malatyalı gibi heyecanla takip ediyoruz fakat laf söz olur diye maçlara gitmiyorum. Adil Gevrek ile toplantılarda ya da karşılaştığımız yerlerde görüşüyoruz. Gördüğümüz eksiklikleri kendisine iletiyoruz. Malatyalıları tribüne çekmek lazım. Bu konuda şehirde bir Süper Lig havası olmadığını görüyorum. Malatya o sinerjiyi yakalayıp her yönüyle takıma sahip çıkmalı, bu fırsatı iyi kullanmalı.” Şeklinde konuştu.

KARADAĞ: HER KESİMDEN İSİMLER ALINMALI

BUSABAH Standının bir başka ziyaretçisi Haşim Karadağ ise Yeni Malatyaspor’un kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek, “Adında Malatya geçen her şeyin başarısı bizi mutlu eder, başarısızlığı üzer. Bu anlamda bizde elbette ki takımımızın maçlarını yakından takip ediyoruz. Yeni Malatyaspor, eski Malatyaspor’dan ders çıkarılarak kuruldu deniyor. Ancak aynı şekilde mi hareket ediliyor bunu Malatyalılara sormak lazım. Adil başkanla zaman zaman görüşüyoruz çeşitli organizasyonlarda. Kulüpleri borca sokan en büyük şey transferde yapılan yanlışlardır. Buna çok dikkat edilmesi gerekir. Yine şehrin desteğini arkasına almak önemlidir. Yönetimi güçlendirmek, her kesimden isimler almak çok önemli. Adil başkana şehrin her önemli kurumundan birer temsilci almasını önerdim. En azından herkesin ortak aklı olur ve sahiplenme de fazla olurdu. Tabi başkan biraz yalnız kalmış gibi gözüküyor. Bizim ortak paydamız bu takımın Süper Lig’de kalıcı olmasıdır. Öyle yada böyle buraya mesai harcayan bir arkadaşımız var. Eleştirmek olmaz ama kendisine uygun gördüğümüz tavsiyeleri iletebiliriz” ifadelerini kullandı.











HABER MERKEZİ