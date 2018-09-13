Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
93807
ALTIN
240.233
DOLAR
6.1928
STERLİN
8.1050
EURO
7.1943

Heyecan kaldığı yerden

Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig’de beşinci hafta yarınki Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayıp, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen bir haftalık ara tamamlandı. Lig’de beşinci hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Eylül’de oynanacak. Haftanın açılış maçında 14 Eylül Cuma günü Galatasaray, sahasında lider Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin beşinci haftasında Yeni Malatyaspor ise 15 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig’de beşinci hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Heyecan kaldığı yerden

Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig’de beşinci hafta yarınki Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayıp, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen bir haftalık ara tamamlandı. Lig’de beşinci hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Eylül’de oynanacak. Haftanın açılış maçında 14 Eylül Cuma günü Galatasaray, sahasında lider Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin beşinci haftasında Yeni Malatyaspor ise 15 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig’de beşinci hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

13 Eylül 2018 Perşembe 15:26
Heyecan kaldığı yerden

14 Eylül Cuma

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa/Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu-beIN Sports1

15 Eylül Cumartesi

17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor/stat henüz belli değil-beIN Sports 1

20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor/Vodafone Park-beIN Sports 1

20.00 Göztepe-Kayserispor/Bornova Stadı/beIN Sports 2

16 Eylül Pazar

17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor/Yeni 4 Eylül Stadı-beIN Sports 2

17.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor/3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu -beIN Sports 1

20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor/Çaykur Didi Stadyumu-beIN Sports 2

20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe/Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu-beIN Sports 1

17 Eylül Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor/Bahçeşehir Okulları Stadyumu-beIN Sports 1. busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:
Gol atmayı unutan forvet oyuncusu Khaild konuştu:
Erkan forma istiyor
Erkan forma istiyor
Hakemlere VAR uyarısı!
Hakemlere VAR uyarısı!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim