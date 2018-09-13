Heyecan kaldığı yerden

Spor Toto Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Lig’de beşinci hafta yarınki Galatasaray-Kasımpaşa mücadelesiyle başlayıp, Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla tamamlanacak. Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen bir haftalık ara tamamlandı. Lig’de beşinci hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Eylül’de oynanacak. Haftanın açılış maçında 14 Eylül Cuma günü Galatasaray, sahasında lider Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ligin beşinci haftasında Yeni Malatyaspor ise 15 Eylül Cumartesi günü Vodafone Park’ta Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig’de beşinci hafta karşılaşmalarının programı şöyle: