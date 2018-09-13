Heyecan kaldığı yerden

14 Eylül Cuma
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa/Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu-beIN Sports1
15 Eylül Cumartesi
17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor/stat henüz belli değil-beIN Sports 1
20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor/Vodafone Park-beIN Sports 1
20.00 Göztepe-Kayserispor/Bornova Stadı/beIN Sports 2
16 Eylül Pazar
17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor/Yeni 4 Eylül Stadı-beIN Sports 2
17.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor/3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu -beIN Sports 1
20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor/Çaykur Didi Stadyumu-beIN Sports 2
20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe/Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu-beIN Sports 1
17 Eylül Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor/Bahçeşehir Okulları Stadyumu-beIN Sports 1. busabahmalatya.com