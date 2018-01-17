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HEYECAN BAŞLIYOR

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne hafta sonu oynanacak 8. Hafta müsabakalarıyla devam edilecek. 

HEYECAN BAŞLIYOR

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’ne hafta sonu oynanacak 8. Hafta müsabakalarıyla devam edilecek. 

SİNEM
SİNEM
17 Ocak 2018 Çarşamba 17:22
HEYECAN BAŞLIYOR

A Grubunda Pütürge Belediyespor’un, B Grubunda ise Arguvan Belediyespor’un lider olduğu 1. Amatörde haftalar ilerledikçe heyecan da artıyor. Geçen hafta oynanan maçlarla ilk yarısı sona eren ligde, 2. yarı heyecanı Pazar günü oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak. 2. yarı öncesi birçok takım kadrosuna takviye yaparken, en çok transfer yapan takım olarak Battalgazi Belediyespor dikkat çekti. Kırmızı beyazlı kulüp, BAL’daki takımlardan ayrılan bir çok önemli ismi kadrosuna dahil etti.
Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Liginin 8. Hafta programı şöyle:
21 Ocak Pazar saat: 11.00 - 1966 Malatya Gençlik - Kale Gençlerbirliği, saat: 13.00 - Orduzu Belediyespor - Doğanşehir Belediyespor, saat: 15.00 Adafı - Ataköy, saat: 12.30 Malatyaspor - Battalgazi Belediyespor, saat: 14.00 Demirspor - Hekimhan Girmana, saat: 13.30 Darende -Arguvan, saat: 13.30 Pütürge Belediyespor - Sanayispor
 

İHA

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol LigMalatyaBusabah
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