Heyecan başlıyor!

Geride kalan sezonda Süper Lig’deki ilk iç saha maçını Osmanlıspor ile İnönü Stadı’nda oynayan Yeni Malatyaspor’un, ikinci sezonunu geçireceği ligdeki fikstürü bugün belli oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis’in adı verilen sezonun fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde saat 15’te başlayacak. Fikstür çekimine TFF yetkilileri ile Süper Lig kulüplerinin temsilcileri katılacak. Süper Lig, 10, 11, 12 ve 13 Ağustos’ta oynanacak müsabakalarla başlayacak. Ligde yeni sezon, 26 Mayıs 2019’da oynanacak maçlarla tamamlanacak.