Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp yaptığı Antalya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Jonathan Ayite, 6 aydır uzak olmasına rağmen ligi tanıdığını ve tehlikeli bir takıma karşı oynayacaklarını söyledi.

“Güzel bir arkadaşlık ortamı gördüm”

Takımda güzel bir ortam olduğunu vurgulayan Ayite, “Tabi ben kampa yeni katıldım. Daha 2 gün oldu. Malatya’da herkesin beni beklediğini biliyorum. Fazla söyleyecek bir şey de yok. Güzel bir arkadaşlık ortamı gördüm. Gelecek maç için hazırlanıyoruz” diye konuştu.

“Yolumuz şampiyonluk yolu olduğu için”

Bu hafta oynanacak Denizli müsabakasıyla ilgili de konuşan Ayite, şunları söyledi:

“6 aydır ligden uzağım ama yine de bu ligi tanıyorum. Denizlispor’dan bazı futbolcuları tanıyorum. Onların ne zaman iyi, ne zaman kötü oynayacakları belli olmuyor. O yüzden tehlikeli bir takım olarak düşünüyorum Denizlispor’u. Ama bizim de yolumuz şampiyonluk yolu olduğu için bu yolda bize nasıl bir sonuç gerekiyorsa onu alacağız.”

İHA