Malatya’da doğa ve bisiklet sporunun yaygınlaşması için mücadele eden sporseverlerden oluşan Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği, bu kapsamda yaptıkları etkinliklerde 10. yıla girdi. Dernek Başkanı Ekici, “2017 yılı içerisinde yapacağımız bir takım ulusal ve uluslar arası projeler hazırladık. Malatya da bisiklet sporunun daha da güçlü hale gelebilmesi için Yeşilyurt Kent Konseyi ile istişare içerisindeyiz. Özellikle bisiklet yolları ve bisiklet eğitimi çalışmalarını artırmak için çalışmalar yapacağız. Hafta sonu da ilkbaharı karşılamak adına Yeşilyurt Kent Konseyi ile beraber bir program oluşturduk. Bisiklet kullanan insanların aileleriyle katılabileceği, yavaş hareket halinde kolay sayılabilecek ortalama 25 – 30 kilometrelik şehir içerisinden hareketle Yeşilyurt ilçesine uğrayıp oradan Beyler Deresi viyadükünden dönüş yapacağımız bir etkinlik planladık. Fahri Kayahan semtindeki Yeşilyurt Kent Konseyi merkezi önünde toplanacağız. Kısa bir parkur olacağı için bisiklet kullanmayı bilen herkesi bekliyoruz. Yaklaşık 4 – 5 saat sürmesini planladığımız bu etkinlikle birlikte hafta içi kış ayları yüzünden ara verdiğimiz akşam turlarımızı da start vereceğiz. Her Perşembe ve Salı akşamları kısa mesafeli kondisyon turları, Cumartesi günler de uzun mesafeli köy ve ilçelerimizi gezeceğimiz turlarımız olacak. Pazar günleri de bisiklet kullanmaya yeni başlayan arkadaşlarımıza bisiklet eğitimleri bisiklet kurallarını öğrettiğimiz turlara ayıracağız.” İfadelerini kullandı.

BİSİKLET ARTIK HAYAT FELSEFEMİZ…

Ekici Malatya’nın coğrafi ve fiziki konumunun bisiklet sürmeye oldukça elverişli konumda olduğunu belirterek, “İnsanların evlerinden iş yerlerine veya okullarına giderken kullandıkları güzergahların birbirlerine çok yakın olması ulaşımda mutlaka bisikletin ön plana çıkarılması gerekiyor. Bunun doğru aktarılması ve bilgilendirilmesi önem arz ediyor. Şehir içerisinde insanların bir yerden bir yere gidiş geliş mesafesi neredeyse maksimum 5-6 kilometre bisikletle 10 dakika sürüyor. Araçlarıyla çıkıp strese girmektense bisikletlerini tıpkı bir ulaşım aracı olarak hayatlarına almaları gerektiğine inanıyorum.Bisiklet, hem sağlık hem stres hem de spor olarak neresinden bakarsanız bakın insan üzerinde çok getirisi olan bir araçtır. Mutlaka insanların bunu değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.” Şeklinde konuştu.

FATİH AVCI