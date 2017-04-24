24 Nisan 2017 Pazartesi

Malatya’ya şehit ateşi düştü

“Herkes bizim liderlikten düşmemizi bekliyor”

Son 3 haftada 8 puan kaybeden Yeni Malatyaspor’da teknik direktör İrfan Buz, takımının sergilediği tutuk futbolu, “Üzerimizde baskı var” sözleriyle açıkladı.

24 Nisan 2017 Pazartesi 11:27
“Herkes bizim liderlikten düşmemizi bekliyor”

  Giresunspor maçının ardından konuşan Yeni Malatyaspor teknik direktörü İrfan Buz, maçın her iki takım içinde eşit öneme sahip olduğunu belirterek, “İki takım da çok önemli bir müsabakaya çıktı. Gerçekten strateji açısında da önemliydi. Buraya geldiğimizde zorlu bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk. Giresun gerçekten inanılmaz bir sezon yaşıyor diye düşünüyorum. Tüm maça baktığımızda pozisyonları çok az olan bir müsabaka vardı çünkü mücadele gücü yüksekti. Tüm kamuoyu üzerimize geliyor diyor ki, ‘Kardeşim bunlar düşecek, düşecek...’ Herkes onu bekliyor ya, kolay değildir yani kaç haftadır bu böyle. Önümüzdeki hafta biz Göztepe ile siz Sivas ile oynuyorsunuz her şey olabilir, bu yüzden her puana sevinebilirsiniz” dedi.

BUZ’DAN GİRESUN’A GÜZELLEME!
 Giresunspor’a duyduğu sempatiyi gizlemeyen İrfan Buz, “Çok güzel işler yapılıyor burada. Yalnız şu da var ki ben maçı yaşamak istiyorum. Kimseye karşı da bir saygısızlığım yok. Biz de şimdi baskı altındayız, sezon başında favori takımlara bakıyorsunuz; Eskişehir olsun, diğerleri olsun, sizin bütçeniz de çok düşük, bizim bütçemiz de çok düşük. Takımı geçen sene burada beşinci sıradan aldım buraya getirdim, bu olaylarda kolay değil” ifadelerini kullandı.

MEHMET KIROĞLAN
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