“Her zaman hazırım”

Yeni Malatyaspor’un Beninli kalecisi Farnolle antrenmanda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ligin 7.haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayı değerlendiren Farnolle, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Bizimde buna cevabımızın olması gerekiyordu. Ben gerekenleri aynı takım arkadaşlarım gibi yaptım. Onun için aldığımız 1 puan için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

“SİVAS MAÇI DERBİ ÖNEMİNDE”

Benin asıllı kaleci, her zaman görev almak için hazır olduğunu belirterek, "Her hafta oynayacakmışım gibi çalışıp, hazırlanıyorum. Onun için oynadığımda ya da oynamadığımda farklı bir motivasyonum yok. Ben her zaman istekliyim. Tabi birden bire forma verilmesi daha çok motivasyonu artırır. Onun için benim açımdan bir sıkıntı yok" dedi. Farnolle, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğunu kaydederek, "Tabi ki hedefimiz ligi en yüksek yerde bitirmek. Bunu her hafta hocalarımızla konuşuyoruz, buna göre de çalışıyoruz. Hedefimiz ligi, geçen sezonun daha da üzerinde bitirmek" diye konuştu. Ligin 8.haftasında Pazar günü sahalarında Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları mücadeleye de değinen Farnolle, şunları söyledi: "Tabi ki hedefimiz 3 puan. Bu maçın bir önemi de derbi olması. Onun için iyi bir şekilde hazırlanıp, hata yapmadan, 3 puanı almak istiyoruz."