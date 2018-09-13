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Her yerde satranç var!

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi kapsamında Malatya sokaklarında satranç oynanıyor. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Sokakta Satranç Var” projesi, ülkenin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Başladığı günden buyana projeye en büyük desteği veren şehirler arasında Malatya’da yer alıyor. Federasyonun önderliğinde Malatya’da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Hürriyet Parkı’nda genci yaşlısı, çocuğu genci, kadını erkeği herkes satranç oynadı.

Her yerde satranç var!

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ projesi kapsamında Malatya sokaklarında satranç oynanıyor. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Sokakta Satranç Var” projesi, ülkenin dört bir yanında düzenlenen çeşitli etkinliklerle başladı. Başladığı günden buyana projeye en büyük desteği veren şehirler arasında Malatya’da yer alıyor. Federasyonun önderliğinde Malatya’da gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Hürriyet Parkı’nda genci yaşlısı, çocuğu genci, kadını erkeği herkes satranç oynadı.

13 Eylül 2018 Perşembe 15:20
Her yerde satranç var!

15 Eylül’e kadar devam edecek olan proje kapsamında, Malatya’da satranç severler İsmet Paşa (Hürriyet) Parkında buluştu. Parka gelenler, çimenlerin üzerine serilen takımlarla satranç oynadı. Geçen hafta CM (Usta Adayı) unvanını elde eden Ali Ekber Doğan ile Malatya satrancının önde gelen oyuncularından Cem Akın Çelik ile Feyzullah Avşar’da çocuklarla satranç oynayarak, projeye destek verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Murat Nalçacı ile İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Firdevs Aslı Tahtalı da etkinlikler katılarak hem çocuklarla satranç oynadı. Satranç Malatya İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, “Türkiye Satranç Federasyonu, satrancı yalnızca okullarda, kulüplerde, turnuva salonlarında değil sokaklara taşmış haliyle de yaygınlaşmasını amaçladığı ‘Sokakta Satranç Var’ projesinin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda olanca hızıyla Malatya halkı projeye destek veriyor” dedi.

Toy, satrancın sokakta da olduğunu ifade ederek, Türkiye Satranç Federasyonu’nun bu projesi hayata geçirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Satrancı herkesin oynayabileceğini dile getiren Toy, “Satranç, yaş olgusu olmadan; illa ki lisanslı turnuvalar düzeyinde yarışma şeklinde değil de evde, sokakta, bahçede, mahallede, parklarda, sıra üzerinde oynanabilir. Burada anne, baba, çocuk hatta dede ve torun var. Küçücük çocuklar ilgi duyup geliyorlar. Yeni yeni sporcularda geliyor. Böylece büyük bir kitleye hitap ediyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
Satranç
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