Sezon başında Başakşehir’den transfer edilen deneyimli savunma oyuncusu Yalçın Ayhan’ın Malatya macerası kısa sürdü. 10 Temmuz’da anlaştığı Yeni Malatyaspor’da 26 Kasım’da kadro dışı kalan yıldız oyuncu, 2 Ocak 2018 itibariyle de sarı kırmızılı kulüple yollarını resmen ayırdı. Malatya’ya transfer olduğu günden bu yana kamp dönemleri ve kadro dışı kaldığı süreçte bile gazetecilerin röportaj tekliflerini reddeden Yalçın Ayhan, giderayak ilk ve son açıklamalarını BUSABAH’a yaptı.

“HAK ETMEDİĞİM BİR KURUŞ PARA ALMADIM”

Malatya’ya ilk geldiği gün başkan Adil Gevrek’e “Ben futbol oynamaya geliyorum, para kazanıp yatmaya değil” diyen Yalçın Ayhan, bugüne kadar hiçbir kulüpte hak etmediği bir kuruş para almadığını söyledi. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Malatya’ya geldiğine hiç pişman olmadığını belirterek, “Sezon başı herkes takımın ilk yılı olması nedeniyle küme düşmeme konusunda tereddüt yaşıyordu. Futbolculuk dışında da çok şey yaşadık. Buna karşın bir gün ne kendimi ne de takımı karamsarlığa düşürmedim. Ertuğrul hoca ayrıldığında takımı toparladık. Taraftarla harika bir bağımız oluştu. Profesyonellik hayatımda hiç bu kadar futboldan keyif almamıştım. Ancak Beşiktaş maçı sonrası yaşananlar bugün bizi bu noktaya getirdi.” dedi.

“YENİ BİR SAYFA AÇABİLİRİZ DEDİM”

Kadro dışı kaldıktan sonra taraftarın yüzlerce geri dön mesajı attığını, bunun karşılığında kulüple defalarca konuştuğunu da açıklayan tecrübeli stoper, “Sosyal medya hesaplarımda her gün yüzlerce geri dön mesajı vardı. Kulüp başkanı, hoca ve sportif direktörle kadro dışı kaldığım süreçte görüşmelerim oldu, fakat sonuç alamadık. Malatyalılar dönmek için adım atmadığını düşünmesin. Sırf bu şehirde futbol oynayayım diye yeni bir sayfa açabileceğimizi söyledim. Ama hoca ve yönetim böyle bir karar vermiş. Futbolda bunlar var. Buna da saygı duymak lazım. Başkanla son oturduğumuzda, ‘pazarlık yapmaya değil, helalleşmeye geldim’ dedim. Başkan da ayrılık yaşamamızı istemiyordu. Ben de yıllar sonra böyle bir Anadolu şehrinden, güzel tribünlerden ayrılıyor olmama üzülmüştüm. Normalde 31 Aralık 2017 itibariyle sözleşmem gereği hak ettiğim para vardı. Bunun büyük bir bölümünden vazgeçtim. Çünkü Aralık ayından itibaren maç oynamamıştım. Hak etmediğim 1 kuruşu almam.” şeklinde konuştu.







“MALATYA BENİM İÇİN ÖZEL KALACAK”

Malatya’daki günlerinin bu şekilde bitmesine üzüldüğünü gizlemeyen Yalçın Ayhan, “Orada kısa sürede önemli dostluklar edindim. Malatya insanıyla, taraftarıyla sıcak bir şehir. Kulüp içersinde bazı problemler yaşadım ama bunu şehre mal edemem. Malatya benim için her zaman özel kalacak. Burayı inanılmaz sahiplenmiştim. 13 maçlık kısa bir dönemim oldu ama elimden gelenin en iyisini verdim. Benim varsa hakkım helal olsun. Şehrin de beni çok sevdiğini biliyorum. Tüm Malatya camiasına Süper Lig’de başarılar diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Neden BUSABAH’ı seçti?

“Genel anlamda çok medyaya çıkan biri değilim. Beşiktaş’a transferim gerçekleşmediğinde bile bir kez konuşmadım. Bu yıl da yayıncı kuruluştan ve yerel medyadan kimseye konuşmadım, kimseyle problem de yaşamadım. Kadro dışı kalınca herkes beni aradı ve bir şeyler söylememi istedi. Ben Malatya’dayken de süreci daima kulüp ve şahsım adına, şehrin menfaatine uygun bir şekilde değerlendirdiniz. Bunun için size de teşekkür ediyorum.”

FATİH AVCI