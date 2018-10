Bölgesel Amatör Lig 2. Grup’ta yer alan Pütürge Belediyespor ilk 5 haftada gol atamamış, puan alamamış ve direkt küme düşme hattında -10 averajla yer almıştı. Takımı bulunduğu konumdan kurtarmak için göreve getirilen teknik direktör Mahmut Evren yeşil beyazlı ekiple hafta içi yapılan çalışmalara çıkarak iddialı mesajlar verdi.

FUTBOLCULARA ÖZGÜVEN DOPİNGİ!

Yarın 6. Hafta maçında deplasmanda Kahta Dirilişspor’a konuk olacak Pütürge Belediyespor bu maçta ilk 5 haftadaki tüm kötü istatistiklere son vermek istiyor. Bunu oyuncularıyla yaptığı toplantıda da ifade ettiğini belirten Mahmut Evren, “Benim yapımı bilen bilir, kolay teslim olmam. Sonuna kadar mücadele ederim. Oyuncularıma ilk önce bunu söyledim. Herkesin başını yerden kaldırma zamanı geldi. ilk 5 haftayı unutup yeni bir sayfa açmaları lazım. Bu hafta inşallah ilk galibiyetimizi alırsak, sonrası kendiliğinden gelir. Her şeyin bir ilki var. Her istatistik bir gün son bulur. Bu mücadeleci ligde her maç puan için savaşan bir takım olacağız. Buna da Kahta deplasmanında başlayacağız” şeklinde konuştu.