28 Ağustos 2017 Pazartesi

Açılış boş tribünler önünde

“Her şey ortada”

Antalyaspor maçının ardından kameralar karşısına geçen Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, hakemler konusunda iki haftadır bariz hatalara maruz kaldıklarını belirtti. Takımının mücadelesini beğenen Sağlam, transfer konusunda ise “Her şey ortada ciddi eksiklerimiz var” dedi.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 12:02
“Her şey ortada”

  Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Sağlam, “Bugün maçı kazanmamız gerekiyordu, kazanmak için çok önemli sebeplerimiz vardı” dedi. İnönü Stadyumu'na puanla veda ettikleri için mutlu olduklarını belirten Sağlam, “Maçın geneline baktığımızda kazanmayı hedeflediğimiz, taraftarımıza, camiaya 2 bayramı yaşatalım istedik ama olmadı” diye konuştu.

Maçı kaybetmedikleri için mutlu olduklarını kaydeden Sağlam, “En azından kafamızı yere eğmedik. Maça baktığımız zaman bu gibi takımlara karşı geriye düşmek zor. Çok önemli oyuncuları var. İzin verdiğiniz zamana etkili oyuncuları var, geriye düştükten sonra sıkıntılar yaşadık ama şunu gördük ki başlangıçtan bitiş düdüğüne kadar maçı hiç bırakmayan, yapacağının en iyisini yapan bir takım görüntüsü verdik” dedi. Maçla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Sağlam, “Verilmeyen Penaltı pozisyonu var tabii. Biz izledik penaltı gibi gördük. Geçen hafta da Sivas karşısında çok net bir bariz golümüz verilmedi. İnşallah böyle devam etmez” şeklinde konuştu. Transfer ile ilgili de konuşan Sağlam, “Her şey orta da. Transfere ihtiyacımız var. Bunu söylememize gerek yok. Şu anki futbolcularımız iyi niyetli bir şekilde mücadele ediyor ama bu da bir yere kadar” dedi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ
Anahtar Kelimeler: BusabahYeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam

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