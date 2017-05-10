Sarı kırmızılı temsilcimiz, 33. haftada evinde oynayacağı Boluspor maçını kazanması halinde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

TARAFTAR İLE BARIŞ İMZALANDI

Geçen hafta Bandırmaspor' 5-0 mağlup olarak şok bir yenilgi alan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında aldığı 3 puanla hem kaybolan özgüvenini tekrar kazandı, hem de taraftarının gönlünü almayı başardı. Malatya temsilcisinde Adana Demirspor galibiyetinin sevinci sürerken, sarı-kırmızılı taraftarlar da müsabaka sonrasında şampiyonluk şarkıları söyledi. Evkur Yeni Malatyaspor, 33. haftada evinde oynayacağı Boluspor maçını kazanması halinde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın Süper Lig'e yükselecek.

İŞTE SON MAÇLARIN PROGRAMI!

Evkur Yeni Malatyaspor, kalan son 2 maçında ilk olarak evinde Boluspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar son hafta ise Sivasspor'a konuk olacak. Lig 2’incisi Sivasspor 33. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile deplasmanda, 34. haftada ise Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında oynayacak. Lig'de 3’üncü sırada yer alan Eskişehirspor ise 33. hafta maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile sahasında, 34. haftada da Altınourdu ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FATİH AVCI