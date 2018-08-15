Her şey Fener için!

Malatya spor camiası hafta sonu yine tarihi bir maça ev sahipliği yapacak. Süper Lig’de şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, tıpkı kendisi gibi yeni sezona 3 puanla başlayan Yeni Malatyaspor’a konuk olacak. Bu maç için sarı kırmızılı kulübün yaptığı ön hazırlıklar İl Spor Güvenlik Kurulu’ndan tam not alırken, Kuzey Kale Arkası’ndaki yaklaşık 4 bin koltuk ilk kez bir büyük maçta taraftara açılacak.

TARAFTAR REKORU KIRILACAK!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray maçında 20.571 sayısına ulaşan Malatyasporlu taraftarlar, Kuzey Kale Arkası’nın da satışa çıkarılmasıyla birlikte 25.670 koltuğu doldurabilecek. Bu rakam Malatya futbol tarihine bir rekor olarak geçecek. 27.044 kişilik statta geriye kalan koltuklar ise güvenlik güçleri için ayrılacak. Tribünde rekor kırmak isteyen Malatyalı futbolseverler pazartesi akşam satışa çıkan maç biletlerine adeta hücum etti. Salı akşam saatlerine kadar hem internetten, hem de gişeden satılan bilet sayısı kombinelerle birlikte yaklaşık 10 bini buldu. 9870 civarında bilet 24 saat içinde satılırken, bugün ve yarın tüm biletlerin tükenmesi bekleniyor.

BAŞKAN POLAT’TAN ULAŞIM MÜJDESİ

Öte yandan maçın 21.45’te başlayacak ve gece 23.45’te bitecek olması nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma şirketi MOTAŞ gece evine dönecek taraftarları ücretsiz taşıyacak ve ek seferler koyacak. Konuyla ilgili Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat müjdeli haberi gazetemize verirken, “Maçın bitmesi uzatmalarla birlikte gece 00.00’ı buluyor. Tabi burada toplu taşıma araçlarıyla maça gelip dönmek isteyen taraftarlarımız için bir mağduriyet olmasın diye MOTAŞ Genel Müdürümüze gerekli talimatları verdik. Taraftarımızın evlerine güvenli dönmeleri için ek seferler koyacağız. Normal saatler dışında hizmet vereceğimizi tüm Malatyaspor taraftarlarına duyuruyoruz. Yeter ki; Malatyalı taraftarlarımız maça gelsin ve takımını desteklesinler” dedi.