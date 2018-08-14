Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Bayram Bektaş, “İyi başladığımız bir karşılaşmayı kaybettik. Poko oyundan atılana kadar her şey gayet istediğimiz şekilde devam ediyordu. 10 kişi kalınca sıkıntı yaşadık. Sarı kartı olan oyuncu biraz daha dikkatli olmalı ve sorumsuz davranmamalı. Eksik kalmamıza rağmen golü de bulduk. Attığımız golün iptali, rakibin golünün verilmesi derken her şey aleyhimize işledi. Pes etmeyeceğiz. Haftaya galibiyet için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi’ni de değerlendiren Bektaş, “Bugün VAR’a çok fazla müracaat edildiğini gördük. Geçen sene 1. Lig Play-Off’unda da uygulanmıştı. Biz hakem kararlarına sığınmıyoruz. Eksiklerimizi tamamlayıp olgun davranacağız. Bugün taraftarlarımızı sevindirmek istiyorduk ama olmadı. Oyuncularımı mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum” diye konuştu. Bektaş, Yasin’in takıma geç katılmasından dolayı oyuna sonradan girdiğini söyledi.