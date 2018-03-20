HER KESİMDEN BEĞENİ ALDILAR!

Burada karşılıklı tezahüratlarda bulunan taraftarlar güzel görüntüler ortaya koydu. Avrupa kupası iddiasını sürdürebilmeleri adına iki takım içinde kritik önem taşıyan maç öncesinde sergilenen dostluk görüntüleri bütün kesimlerden büyük beğeni topladı. Daha sonra hatıra fotoğrafları çekinen taraftarlar maçın oynanacağı stadyuma konvoylar halinde birlikte geçti. Bilindiği üzere Malatya ve Trabzon taraftarı birbirlerini kardeş takım olarak nitelendiriyor. busabahmalatya.com