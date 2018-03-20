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HER KESİMDEN BEĞENİ ALDILAR!

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzon’da oynanan mücadele öncesi bordo-mavili taraftarlar ile sarı-kırmızılı taraftarlar şehrin meydanında bir araya geldi.

HER KESİMDEN BEĞENİ ALDILAR!

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzon’da oynanan mücadele öncesi bordo-mavili taraftarlar ile sarı-kırmızılı taraftarlar şehrin meydanında bir araya geldi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 11:32
HER KESİMDEN BEĞENİ ALDILAR!

Burada karşılıklı tezahüratlarda bulunan taraftarlar güzel görüntüler ortaya koydu. Avrupa kupası iddiasını sürdürebilmeleri adına iki takım içinde kritik önem taşıyan maç öncesinde sergilenen dostluk görüntüleri bütün kesimlerden büyük beğeni topladı. Daha sonra hatıra fotoğrafları çekinen taraftarlar maçın oynanacağı stadyuma konvoylar halinde birlikte geçti. Bilindiği üzere Malatya ve Trabzon taraftarı birbirlerini kardeş takım olarak nitelendiriyor. busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Yeni Malatya SporTrabzobsporTaraftar
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