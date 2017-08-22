22 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

“Her iki kanatta oynarım”

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi Arturo Mina, geçtiğimiz sezonu geçirdiği Arjantin Ligi’nin üst seviyelerde olduğuna dikkat çekerek, “Ama Türkiye’deki seviyenin de yüksek olduğunu biliyorum. Ancak kulüpte oynamaya başladığım zaman gerçekte seviyenin ne olduğunu göreceğim” dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 12:05
“Her iki kanatta oynarım”

  Süper Lig’in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-siyahlıların geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezonu Arjantin takımlarından River Plate’de geçiren Mina, Türkiye’de oynanan futbol seviyesinin üst düzeyde olduğunu belirterek, “Arjantin’in seviyesi oldukça yüksek ve zor. Ama Türkiye’deki seviyenin de yüksek olduğunu biliyorum. Ancak kulüpte oynamaya başladığım zaman gerçekte seviyenin ne olduğunu göreceğim” şeklinde konuştu. Sağ ayaklı olmasına rağmen her iki kanatta da oynayabileceğini ifade eden başarılı futbolcu, “Sağ ayağımı kullanıyorum ama hem sağda hem de solda oynayabilirim. Solda da oynasam herhangi bir sorun olmaz. Her iki kanatta da başarılı olabileceğime inanıyorum” diye konuştu.

İHA
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