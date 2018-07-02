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Her bütçeye göre kombine!

Süper Lig’de ikinci yılına hazırlanan Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yeni sezon için kombine bilet satışı yapılacağı duyuruldu. Bu yıl tüm maçlarını dolu tribünlere karşı oynamak isteyen Malatya temsilcisi, 3 Temmuz Salı günü başlayacak olan kombine bilet satışını “Haydi Malatya! Kombineni al takımını yalnız bırakma!” sloganıyla açıkladı.

Her bütçeye göre kombine!

Süper Lig’de ikinci yılına hazırlanan Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yeni sezon için kombine bilet satışı yapılacağı duyuruldu. Bu yıl tüm maçlarını dolu tribünlere karşı oynamak isteyen Malatya temsilcisi, 3 Temmuz Salı günü başlayacak olan kombine bilet satışını “Haydi Malatya! Kombineni al takımını yalnız bırakma!” sloganıyla açıkladı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:14
Her bütçeye göre kombine!

Yeni Malatyaspor Kulübü, 2018-2019 futbol sezonu kombine kartlarının 3 Temmuz Salı günü satışa sunulacağını açıkladı. Bu sezon kombine kart ve loca satışlarından yüksek gelir bekleyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, loca ve bilet satışları için yaptığı bazı düzenlemelerin ardından kombine kartları satışa hazır hale getirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, kombine kart satışlarında ekonomik olarak taraftarın zorlanmayacağı bir fiyat politikası güdüldüğünü kaydederek, camiayı sezonluk biletlerden almaya davet etti. Yeni Malatyaspor'un 3 Temmuz Salı günü saat 14.00’de satışa başlanacağını açıkladığı kombine biletlerin fiyatları şu şekilde: Batı Alt Tribün 700 TL, Batı Üst Tribün 500 TL, Doğu Alt Tribün 300 TL, Doğu Üst Tribün 250 TL. Açıklamada kombine kart satışlarının yalnızca Passolig kart sahiplerine yapılacağı belirtilirken, kombine satışlarında kredi kartına taksit uygulamasının da mevcut olduğu paylaşıldı.

busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Süper LigYENİMALATYASPORKombine Bilet
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