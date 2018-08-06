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Hepimiz Mesut Özil’iz…

Hepimiz Mesut Özil’iz…

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:54
Hepimiz Mesut Özil’iz…

Yeni Malatyasporlu futbolcular, Gazişehir Gaziantep'le oynadıkları hazırlık maçının seremonisine Mesut Özil'in fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Yeni sezonun hazırlıklarını Malatya'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden sarı kırmızılı ekip, Spor Toto 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'le hazırlık maçı yaptı. Yeni Malatya Stadyumunda gerçekleşen hazırlık maçı öncesi Yeni Malatyasporlu futbolcular seremonide, geçtiğimiz günlerde ırkçı saldırılar nedeniyle Almanya Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e destek verdi. Üzerlerinde Mesut Özil'in fotoğrafının yer aldığı ve "Seninleyiz. Irkçılığa hayır" yazılı tişörtlerle sahaya çıkan sarı kırmızılı futbolculara taraftarlar da alkışlarla destek verdi.

ÖMER ALİ DELİBAŞ

Anahtar Kelimeler:
Mesut ÖzilYeni Malatyasporlu
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