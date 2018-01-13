13 Ocak 2018 Cumartesi

Hentbol’un birincisi Necatibey

Okullar Arası Küçükler Kız-Erkek Hentbol müsabakaları final maçlarıyla sona erdi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı 4 gün süren turnuvaya Necatibey Ortaokulu damgasını vurdu. Geçen yılki turnuvalarda da derece yapan Necatibey, Kız ve erkeklerde bu sene de birincilik kupasının sahibi oldu.

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:24
Hentbol’un birincisi Necatibey

  Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 8-12 Ocak tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan Okullar Arası Küçükler Kız - Erkek Hentbol Müsabakaları final maçlarıyla sona erdi.

Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Hentbol İl Temsilcisi İlyas Yaşılak, okul idarecileri, Tertip Komitesi Üyesi Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Küçükler Kız - Erkek Hentbol müsabakaları sonucu dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu: “Küçük Kızlar: 1- Necatibey Ortaokulu, 2- Hanımın Çiftliği Sadiye Lütfü Evliyaoğlu Ortaokulu, 3- Özel Çamlıca Ortaokulu, Küçük Erkekler: 1- Necatibey Ortaokulu, 2- Hidayet Ortaokulu, 3- Orhangazi Ortaokulu, 4- Yeşilyaka Ortaokulu.” 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahOkullar Arası Küçükler Kız-Erkek Hentbol Müsabakaları

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 13 Ocak 2018 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 12 Ocak 2018 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2018 © Copyright © by Busabah Malatya 2017