Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2017 - 2018 Okul Sporları faaliyet programında yer alan, 8-12 Ocak tarihleri arasında Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan Okullar Arası Küçükler Kız - Erkek Hentbol Müsabakaları final maçlarıyla sona erdi.

Yeşiltepe Spor Salonunda yapılan ödül törenine, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Murat Kılınç, Hentbol İl Temsilcisi İlyas Yaşılak, okul idarecileri, Tertip Komitesi Üyesi Yalçın Sincer, Gökhan İleri, Sportif Eğitim Uzmanı Cengiz Yiğit, beden eğitimi öğretmenleri ve sporcular katıldı. Küçükler Kız - Erkek Hentbol müsabakaları sonucu dereceye giren okul takımları sıralaması ise şöyle oluştu: “Küçük Kızlar: 1- Necatibey Ortaokulu, 2- Hanımın Çiftliği Sadiye Lütfü Evliyaoğlu Ortaokulu, 3- Özel Çamlıca Ortaokulu, Küçük Erkekler: 1- Necatibey Ortaokulu, 2- Hidayet Ortaokulu, 3- Orhangazi Ortaokulu, 4- Yeşilyaka Ortaokulu.”

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