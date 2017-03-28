2016-2017 Okul Sporları 13 - 14 yaş arası Yıldız Büyük Kızlar kategorisinde mücadele eden Necatibey Ortaokulu Hentbol Takımı, Yeşiltepe Spor Salonu’nda yapılan müsabakalarda il birincisi olarak bu sezon okullarına 3. Kez şampiyonluk hediye etti. Önümüzdeki günlerde yeri açıklanacak olan Bölgesel Hentbol Turnuvalarına katılmaya hak kazanan başarılı sporcular, okul müdürleri ve öğrenci arkadaşlarıyla sevinçlerini paylaştı.

Malatya’ da artık hentbolun kendilerinden sorulduğunu ifade eden okulun beden eğitimi öğretmeni Fevzi Tulğar, “Öğrencilerimizin çoğu anadolu yıldızları dediğimiz Malatya Hentbol Karmasında oynayan sporcular. 4 Mayıs’ta il dışında yapılacak olan müsabakalarda Malatya’yı temsil edeceğiz. Bu sene inşallah Antalya da milli takım kampına okulumuzdan öğrenciler göndereceğiz. Öğrencilerimizin aileleri çocuklarının başarılarını gördükçe bizleri sonuna kadar destekliyor.” Dedi.

Okul Müdürü Ali Akbaş ise, “Bu başarıda büyük emeği bulunan öğrencilerimiz başta olmak üzere okulumuz beden eğitimi öğretmenleri Fevzi Tulğar ve Sinan Örüm’ e teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz okulumuzu ve ilimizi müsabakaya çıktıkları her ille de en iyi şekilde temsil etme başarısı yakaladılar, onlarla gurur duyuyorum.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI