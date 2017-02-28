

Malatya’ da düzenlenen “Okullar Arası Hentbol Müsabakası” nda Necatibey Ortaokulu Kız Hentbol Takımı Malatya şampiyonu oldu. Okul merdivenlerinde şampiyonluk pozu veren başarılı okulun müdürü Ali Akbaş, hem sportif hem de eğitim açısından öğrencilerin daha iyi noktaya gelmesi için çalıştıklarını belirtti.



Malatya’da yapılan ortaokullar arası hentbol il birinciliklerine Necati Bey Ortaokulu damga vurdu. kız takımı ile şampiyon olan okulun erkek öğrencileri ise ikinciliği elde etti. Şampiyon okulun müdürü Ali Akbaş, “Her iki takımın başarılı olmasında emek sarf eden öğretmenlerimiz Fevzi Tulgar ile Sinan Örüm’ e teşekkür ediyorum. Her alandaki başarımız artarak devam edecektir. Geçen yıla göre birinci TEOG Sınavındaki yükselişimizin ikinci TEOG sınavında da artarak devam edeceği inancıyla emek veren kafa yoran okulumuzun tüm öğretmenlerine teşekkür ediyorum’ dedi.

SPOR YAPACAK SALON İSTEDİLER

Beden eğitimi öğretmeni Fevzi Tulğar ise, “Küçük erkekler kategorisinde yarışan 2005 – 2006 doğumlu öğrenciler final maçında 4 – 3 yenilerek 5 okul arasında il ikincisi oldular. Yine aynı yıl doğumlu küçük kızlar kategorisinde yarışan öğrencilerimiz de final maçında 4 – 3 galip gelerek 8 okulun arasından il birincisi oldular. 20 Mart’ta erkek ve kız büyükler kategorisi turnuvası maçlarımızı oynayacağız. Özellikle büyükler kız kategorisin de yine il birincisi olacağımıza inanıyorum. Aldığımız bu derecelerle Malatya’yı il dışında gerçekleşecek muhtemelen Mardin yada Niğde ilinde yapılacak Türkiye Hentbol Turnuvası Küçük Kızlar Kategorisinde temsil edeceğiz. Sadece okul bazın da değil kulüp bazında öğrencilerimizi özellikle tatil günlerinde maçlara çıkarıp hazır olmalarını sağlıyoruz. Okul maçlarından önce kulüp maçları oynadıkları için daha başarılı olup turnuvalara daha hazır hale geliyorlar. Sinan hocam ile yaptığımız istişareler neticesinde gelecek yılın çalışmalarına da mart ayından hemen sonra 2 ay boyunca çalışıp daha hazır halde bir takım oluşturacağız. Ailelerden çok güzel tepkiler alıyoruz. İl dışına turnuvalara götürdüğümüz 11 – 12 yaşlarında ki çocuklarının elde ettikleri başarılarla onlar da gurur duyduklarını söylüyorlar. Bize emanet ettikleri çocukları için her zaman destek olup arkamızda olduklarını söylüyorlar. Başarı elde edildiğini görünce diğer öğrenciler de aynı zamanda motive olup onlar da takıma girmek için çaba sarf ediyorlar. Her yıl Türkiye genelinde yapılan turnuvalarda olanaklarımızın kısıtlı olmasına rağmen çeyrek finallere kadar yükselebiliyoruz. Daha büyük illerden katılan ve alt yapısı daha kuvvetli olan İstanbul ve Çorum gibi illeri mağlup edebildik. Bu yıl yarı final oynayabilecek seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. İl temsilcimiz Yeliz Çakır Fırat ve İl Gençlik ve Spor da antrenör hocalarımız bizlere sürekli destek oluyor. Öğrencilerimizi yağışlı havalarda kendi araçlarımızla antrenmanlara getirip tekrar götürüyoruz. En büyük sıkıntı yaşadığımız durum antrenman yaptığımız salonun çok uzakta olması. Okulumuza 30 metre mesafede bulunan büyükşehir belediyesine ait 3 yıldır faaliyette olan Muhammed Ali Clay kapalı spor salonunda birçok yetkiliye ulaşmamıza rağmen bizlere burada çalışma imkânı sağlanmadı. Bu salonda çalışabilirsek bizim için daha iyi olacak.” İfadelerini kullandı.

FATİH AVCI